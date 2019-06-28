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Чемпион мира в Чернигове: "Десна" провернула мегатрансфер

28 июня, 15:48

Клуб Премьер-лиги усилил победитель молодежного ЧМ-2019 Ефим Конопля

Конопля уже в Чернигове
Конопля уже в Чернигове. Фото: ФК "Десна" Чернигов

Новоиспеченный чемпион мира в составе сборной Украины U-20 Ефим Конопля продолжит карьеру в черниговской "Десне". 19-летний Конопля является воспитанником донецкого "Шахтера" и выступал за молодежные команды "горняков". За первую команду "Шахтера" защитник заигран еще не был. А значит в "Десне" Ефим дебютирует во взрослом футболе. Арендное соглашение рассчитано на один год.

Смотрите, как встречали сборную Украины после выигрыша ЧМ (U20)


Как мы сообщали ранее, игрок "Динамо" сделал татуировку, посвященную победе на чемпионате мира. Денис Попов украсил свою ногу изображением трофея молодежного мундиаля. Из-за перебора желтых карточек Попов пропускал финал. Однако был одним из ключевых игроков чемпионской команды. Денис не только отрабатывал в защите, но и был полезен в атаке, забив три гола.

Также мы писали, почему тренер чемпионов мира Петраков не будет работать с клубами. "Я просто считаю, что каждый должен заниматься своим делом, – заявил Александр Петраков. – Мне очень сложно работать с клубом, там хозяева рассказывают, что надо делать. Для меня это смерть. Я сам себе хозяин".

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Тег Шахтер Донецк, Десна Чернигов, Ефим Конопля

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Источник:

ФК "Десна" Чернигов

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