Чемпион мира в Чернигове: "Десна" провернула мегатрансфер

Клуб Премьер-лиги усилил победитель молодежного ЧМ-2019 Ефим Конопля

Конопля уже в Чернигове. Фото: ФК "Десна" Чернигов

Новоиспеченный чемпион мира в составе сборной Украины U-20 Ефим Конопля продолжит карьеру в черниговской "Десне". 19-летний Конопля является воспитанником донецкого "Шахтера" и выступал за молодежные команды "горняков". За первую команду "Шахтера" защитник заигран еще не был. А значит в "Десне" Ефим дебютирует во взрослом футболе. Арендное соглашение рассчитано на один год.

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Как мы сообщали ранее, игрок "Динамо" сделал татуировку, посвященную победе на чемпионате мира. Денис Попов украсил свою ногу изображением трофея молодежного мундиаля. Из-за перебора желтых карточек Попов пропускал финал. Однако был одним из ключевых игроков чемпионской команды. Денис не только отрабатывал в защите, но и был полезен в атаке, забив три гола.

Также мы писали, почему тренер чемпионов мира Петраков не будет работать с клубами. "Я просто считаю, что каждый должен заниматься своим делом, – заявил Александр Петраков. – Мне очень сложно работать с клубом, там хозяева рассказывают, что надо делать. Для меня это смерть. Я сам себе хозяин".

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