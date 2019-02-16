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Чемпион мира в составе сборной Германии тайно женился на модели из Казахстана

Сегодня, 13:33

Футболист Андре Шюррле два года встречался с Анной Шариповой, прежде чем оформить отношения

Анна Шарипова
Анна Шарипова. Фото: Instagram
Чемпион мира в составе сборной Германии тайно женился на модели из Казахстана //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/7f3/f35/5c67f3f35e82f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/7f3/f35/5c67f3f35e82f.jpg Футбол Футболист Андре Шюррле два года встречался с Анной Шариповой, прежде чем оформить отношения

Нападающий "Фулхэма" Андре Шюррле в декабре 2018 года тайно женился на модели Анне Шариповой.
На церемонии, которая прошла в родном городе футболиста Людвигсхафене, присутствовали только близкие друзья и родственники, сообщает британский таблоид The Sun. Перед этим пара встречалась около двух лет. Андрей Шюррле – чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии.

Шарипова родилась в Казахстане и познакомилась с чемпионом мира в составе сборной Германии благодаря своей работе моделью. Помимо модельного бизнеса, 30-летняя Анна также имеет диплом архитектора и ведет кулинарное шоу.

В настоящее время пара ждет первенца – Анна сообщила, что находится на седьмом месяце беременности.

Последние недели в аккаунте Анны появлялись фото с кольцом на левой руке, но так как в Германии обручальное кольцо принято носить на правом безымянно пальце, этому факту не придали особого значения. Лишь в 2019 году агенты футболиста косвенно подтвердили немецким таблоидам, что пара узаконила свои отношения.

Ранее мы писали, что Андрей Пятов стал отцом в четвертый раз: жена подарила голкиперу сборной Украины сына.

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Тег жена, модель, женился, Фулхэм, Андре Шюррле

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Сегодня|Спорт

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