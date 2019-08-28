Чемпион мира возвращается в сборную Германии ради Олимпиады-2020

Лукас Подольски / Фото: AFP

Форвард "Виссел Кобе" Лукаш Подольски отметил, что хотел бы выступить на Олимпиаде-2020, которая пройдет в Токио. Ранее 34-летний футболист завершил международную карьеру.

"Безусловно, хотел бы сыграть на Олимпиаде – это большая честь для любого спортсмена. Если тренерский штаб обратится, я готов дать положительный ответ", – приводит слова Подольски Sport Bild.

На счету форварда 130 матчей в составе национальной команды Германии, а также 49 забитых мячей. В 2014 году Подольски вместе со сборной Германии выиграл чемпионат мира в Бразилии. Последний матч Подольски за сборную Германии состоялся 22 марта 2017 года с национальной командой Англии. Нападающий выступает за "Виссел Кобе" с лета 2017 года.

На клубном уровне Подольски был чемпионом и обладателем Кубка Германии в составе мюнхенской "Баварии", обладателем Кубка Англии в лондонском "Арсенале", победителем Кубка и Суперкубка Турции в составе "Галатасарая".

Ранее мы писали, что жара – главная проблема Олимпиады-2020. В рамках подготовки к Играм администрация Токио установила по городу оборудование для распыления водяного тумана. Среди других мер – укладка асфальта с покрытием, способным поглощать тепло, его температура под прямыми солнечными лучами на 8 градусов ниже по сравнению с обычным покрытием. Чтобы минимизировать воздействие жары, часть дисциплин на открытом воздухе будет начинаться очень рано – около 6 утра.

Напомним, что недавно были презентованы медали Олимпийских игр в Токио.

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