Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов едет в Киев на финал Лиги чемпионов

Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов хочет поддержать форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду на финальном матче футбольной Лиги чемпионов в Киеве, сообщил отец и тренер дагестанского спортсмена Абдулманап Нурмагомедов. "Реал" во встрече за почетный трофей 26 мая сыграет в столице Украины с английским "Ливерпулем".

"Хабиб перед ответным полуфинальным матчем "Реала" с "Баварией" в Лиге чемпионов пожелал Криштиану победы. Мы с ним уже давно болеем за "Реал", у нас же нет команды такого уровня, за которую можно болеть. Они пишут друг другу, желают удачи в серьезных спортивных моментах. И Хабиб мне сказал, что хочет 26 мая быть в Киеве, поболеть в финале Лиги чемпионов за "Реал" и Роналду", – сказал сказал Нурмагомедов-старший.

"Хабиб же раньше выступал за украинскую команду COMBAT-DOBRO – и в Лиге чемпионов, и в чемпионской гонке, в том числе, и в М1, и в UFC. И он хочет встретиться со своими одноклубниками по команде и с президентом клуба Ильхамом Велиевым. Пока у нас не было проблем с посещением, потому что у нас в Украине есть родственники, в том числе 17 племянников", – говорит тренер Нурмагомедова.

Напоминм, что ранее мы писали о закулисье финала Лиги чемпионов в Киеве: 4 команды мировых легенд, 40 телекамер.