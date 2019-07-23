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Чемпион UFC обвиняется в сексуальных домогательствах к официантке стрип-клуба

23 июля, 14:53

Джон Джон угодил в скандал, и на него выписали орден на арест

Джон Джонс
Джон Джонс. Фото: Instagram

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Джон Джонс, стал фигурантом скандальной хроники. Полиция Альбукерке приняла заявление от официантки местного стрип-клуба, которая обвинила полутяжеловеса в нападении и сексуальных домогательствах.

Украинский боец, надевавший футболку с Путиным и сменивший гражданство, нокаутирован за 12 секунд.

По версии заявительницы, в апреле текущего года Джон Джонс, посетивший их заведение, силой усадил ее к себе на колени и начал целовать, а после того, как она попыталась вырваться, замкнул на ее шее удушающий захват. Судебный протокол говорит о том, что Джонс не явился на предъявление обвинения в июне, вследствие чего был выписан ордер на его арест.

Официальный представитель чемпиона UFC уже заявил, что они были не в курсе выдвинутых обвинений, поскольку судебное уведомление по ошибке было направлено на другой адрес. При этом сторона Джонса не отрицает, что полутяжеловес, узнав об ордере на арест, немедленно заплатил залог в размере 300 долларов, после чего ордер был отменен.

Напомним, что в рамках шоу UFC 239 Хорхе Масвидаль организовал самый быстрый нокаут в истории UFC – он победил соотечественника Бена Аскрена за пять секунд. Масвидаль нокаутировал Аскрена коленом в прыжке.

Кстати, белорус установил рекорд UFC по количеству побед в тяжелом весе: Орловский победил Ротвелла. 17-я победа в тяжелом весе сделала Андрея Орловского рекордсменом Абсолютного бойцовского чемпионата.

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Тег изнасилование, UFC, боевые искусства

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mmajunkie

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