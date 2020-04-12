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Чемпионат Англии планируют доиграть в режиме "турбо", чтобы избежать финансовой катастрофы

12 апреля, 23:01

Максим Перепелица

В АПЛ хотят, чтобы сезон закончился за 35 дней

В чемпионате Англии придумали, как закончить сезон по особой системе. Отмечается, что Английскую Премьер-лигу планируют доиграть за пять недель. Командам осталось девять туров, поэтому в режиме "два в неделю" можно легко уложиться. Причина простая – следующий сезон должен был начаться 8 августа, и руководство не хочет сильно затягивать. Это позволило бы клубам с большой зарплатной ведомостью избежать финансовой катастрофы, связанной с обязательствами по телевизионным контрактам.

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Пока не определено, как именно будут проходить матчи – на нейтральных полях, на тренировочных базах клубов или на клубных стадионах. Известно лишь, что все они пройдут без зрителей.

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Как мы писали ранее, в Англии придумали, как доиграть чемпионат – даже со зрителями на трибунах. Боссы АПЛ намерены провести специальное тщательное обследование игроков и персонала клубов перед матчами. А для фанатов ввести так называемые паспорта здоровья.

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чемпионат Англии коронавирус

Источник: The Telegraph

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