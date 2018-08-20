Чемпионат Англии по футболу начал судить первый арбитр-трансгендер

Судья-трансгендер Люси Кларк, также известный как Ник Кларк, начал работать на матчах женских команд в Англии. Кларк в ближайшее время будет обслуживать матчи женских клубов, но в будущем хочет также быть арбитром и в мужских встречах, сообщает Daily Mail.

Отметим, что 46-летний рефери является первым в истории футбола арбитром-трансгендером. Судья планирует сделать операцию по смене пола в следующем году. В настоящее время он проходит гормональную терапию.

Кларк женат на 54-летней Аврил, которая работает водителем такси. Пара хочет вновь пожениться в 2020 году.

Ранее Кларк, еще не будучи трансгендером, обслуживал матчи мужских полупрофессиональных клубов, а также матчи юниорских команд.

Ранее мы писали, что первая чемпионка UFC с нетрадиционной ориентацией объявила о свадьбе. Аманда Нуньес выйдет замуж за свою подругу Нину Ансарофф.

Последний бой Нуньес провела 12 мая на турнире UFC 224 в Рио. Тогда Аманда выиграла у Ракель Пеннингтон техническим нокаутом и в третий раз защитила титул. Интересно, что Ракель также нетрадиционной ориентации. В прошлом году она обручилась с Тишей Торрей, выступающей в ММА.