Чемпионат Англии по футболу: расписание и результаты 6 тура

В чемпионате Англии по футболу в этот уикенд проходят поединки шестого тура Премьер-лиги. Идущий без потерь очков "Ливерпуль" в субботу примет "Саутгемптон", а "Челси" в воскресенье на выезде сыграет с "Вест Хэмом", в составе которого выступает Андрей Ярмоленко.

Команда Александра Зинченко "Манчестер Сити" в гостях сыграет с "Кардифф Сити".

Суббота, 22 сентября:

14:30 "Фулхэм" – "Уотфорд". ТВ: Футбол 1, oll.tv

17:00 "Бернли" – "Борнмут"

17:00 "Кардифф Сити" – "Манчестер Сити"

17:00 "Кристал Пэлас" – "Ньюкасл"

17:00 "Лестер" – "Хаддерсфилд"

17:00 "Ливерпуль" – "Саутгемптон"

17:00 "Манчестер Юнайтед" – "Вулверхэмптон"

19:30 "Брайтон" – "Тоттенхэм". ТВ: Футбол 1, oll.tv

Воскресенье, 23 сентября:

15:30 "Вест Хэм" – "Челси". ТВ: Футбол 2, oll.tv

18:00 "Арсенал" – "Эвертон". ТВ: Футбол 2, oll.tv

Таблица чемпионата Англии: