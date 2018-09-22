Чемпионат Англии по футболу: расписание и результаты 6 тура

Сегодня, 10:10

Команда Андрея Ярмоленко примет лидера чемпионата "Челси"

&quot;Вест Хэм&quot; примет &quot;Челси&quot; в воскресенье. Фото AFP
"Вест Хэм" примет "Челси" в воскресенье. Фото AFP

В чемпионате Англии по футболу в этот уикенд проходят поединки шестого тура Премьер-лиги. Идущий без потерь очков "Ливерпуль" в субботу примет "Саутгемптон", а "Челси" в воскресенье на выезде сыграет с "Вест Хэмом", в составе которого выступает Андрей Ярмоленко.

Команда Александра Зинченко "Манчестер Сити" в гостях сыграет с "Кардифф Сити".

Суббота, 22 сентября:

14:30 "Фулхэм" – "Уотфорд". ТВ: Футбол 1, oll.tv

17:00 "Бернли" – "Борнмут"

17:00 "Кардифф Сити" – "Манчестер Сити"

17:00 "Кристал Пэлас" – "Ньюкасл"

17:00 "Лестер" – "Хаддерсфилд"

17:00 "Ливерпуль" – "Саутгемптон"

17:00 "Манчестер Юнайтед" – "Вулверхэмптон"

19:30 "Брайтон" – "Тоттенхэм". ТВ: Футбол 1, oll.tv

Воскресенье, 23 сентября:

15:30 "Вест Хэм" – "Челси". ТВ: Футбол 2, oll.tv

18:00 "Арсенал" – "Эвертон". ТВ: Футбол 2, oll.tv

Таблица чемпионата Англии:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ЧЕЛСИ 5 5 0 0 14-4 15
2  ЛИВЕРПУЛЬ 5 5 0 0 11-2 15
3  МАНЧЕСТЕР СИТИ 5 4 1 0 14-3 13
4  УОТФОРД 5 4 0 1 10-5 12
5  БОРНМУТ 5 3 1 1 10-7 10
6  ТОТТЕНХЭМ 5 3 0 2 10-6 9
7  АРСЕНАЛ 5 3 0 2 10-9 9
8  МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 5 3 0 2 8-8 9
9  ВУЛВЕРХЭМПТОН 5 2 2 1 5-5 8
10  ЛЕСТЕР 5 2 0 3 8-9 6
11  ЭВЕРТОН 5 1 3 1 8-9 6
12  КРИСТАЛ ПЭЛАС 5 2 0 3 4-6 6
13  САУТГЕМПТОН 5 1 2 2 6-6 5
14  БРАЙТОН 5 1 2 2 7-9 5
15  ФУЛХЭМ 5 1 1 3 7-12 4
16  ВЕСТ ХЭМ 5 1 0 4 5-11 3
17  КАРДИФФ СИТИ 5 0 2 3 3-9 2
18  ХАДДЕРСФИЛД 5 0 2 3 2-11 2
19  НЬЮКАСЛ 5 0 1 4 4-8 1
20  БЕРНЛИ 5 0 1 4 3-10 1

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Сегодня|Спорт

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