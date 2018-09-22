Чемпионат Англии по футболу: расписание и результаты 6 тура
Команда Андрея Ярмоленко примет лидера чемпионата "Челси"
В чемпионате Англии по футболу в этот уикенд проходят поединки шестого тура Премьер-лиги. Идущий без потерь очков "Ливерпуль" в субботу примет "Саутгемптон", а "Челси" в воскресенье на выезде сыграет с "Вест Хэмом", в составе которого выступает Андрей Ярмоленко.
Команда Александра Зинченко "Манчестер Сити" в гостях сыграет с "Кардифф Сити".
Суббота, 22 сентября:
14:30 "Фулхэм" – "Уотфорд". ТВ: Футбол 1, oll.tv
17:00 "Бернли" – "Борнмут"
17:00 "Кардифф Сити" – "Манчестер Сити"
17:00 "Кристал Пэлас" – "Ньюкасл"
17:00 "Лестер" – "Хаддерсфилд"
17:00 "Ливерпуль" – "Саутгемптон"
17:00 "Манчестер Юнайтед" – "Вулверхэмптон"
19:30 "Брайтон" – "Тоттенхэм". ТВ: Футбол 1, oll.tv
Воскресенье, 23 сентября:
15:30 "Вест Хэм" – "Челси". ТВ: Футбол 2, oll.tv
18:00 "Арсенал" – "Эвертон". ТВ: Футбол 2, oll.tv
Таблица чемпионата Англии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЧЕЛСИ
|5
|5
|0
|0
|14-4
|15
|2
|ЛИВЕРПУЛЬ
|5
|5
|0
|0
|11-2
|15
|3
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|5
|4
|1
|0
|14-3
|13
|4
|УОТФОРД
|5
|4
|0
|1
|10-5
|12
|5
|БОРНМУТ
|5
|3
|1
|1
|10-7
|10
|6
|ТОТТЕНХЭМ
|5
|3
|0
|2
|10-6
|9
|7
|АРСЕНАЛ
|5
|3
|0
|2
|10-9
|9
|8
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|5
|3
|0
|2
|8-8
|9
|9
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|5
|2
|2
|1
|5-5
|8
|10
|ЛЕСТЕР
|5
|2
|0
|3
|8-9
|6
|11
|ЭВЕРТОН
|5
|1
|3
|1
|8-9
|6
|12
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|5
|2
|0
|3
|4-6
|6
|13
|САУТГЕМПТОН
|5
|1
|2
|2
|6-6
|5
|14
|БРАЙТОН
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|15
|ФУЛХЭМ
|5
|1
|1
|3
|7-12
|4
|16
|ВЕСТ ХЭМ
|5
|1
|0
|4
|5-11
|3
|17
|КАРДИФФ СИТИ
|5
|0
|2
|3
|3-9
|2
|18
|ХАДДЕРСФИЛД
|5
|0
|2
|3
|2-11
|2
|19
|НЬЮКАСЛ
|5
|0
|1
|4
|4-8
|1
|20
|БЕРНЛИ
|5
|0
|1
|4
|3-10
|1
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