Чемпионат Англии по футболу: результаты и расписание 5 тура Премьер-лиги
В субботу состоится центральный матч тура "Тоттенхэм" – "Ливерпуль"
В этот уикенд в чемпионате Англии по футболу проходят поединки пятого тура Премьер-лиги. Накануне стало известно, что на украинском ТВ появится программа про чемпионат Англии по футболу.
Суббота, 15 сентября:
14:30 "Тоттенхэм" – "Ливерпуль". ТВ: Футбол 1, oll.tv
17:00 "Борнмут" – "Лестер"
17:00 "Манчестер Сити" – "Фулхэм". ТВ: Футбол 2, oll.tv
17:00 "Ньюкасл" – "Арсенал"
17:00 "Хаддерсфилд" – "Кристал Пэлас"
17:00 "Челси" – "Кардифф Сити"
19:30 "Уотфорд" – "Манчестер Юнайтед". ТВ: Футбол 2, oll.tv
Воскресенье, 16 сентября:
15:30 "Вулверхэмптон" – "Бернли". ТВ: Футбол 2, oll.tv
18:00 "Эвертон" – "Вест Хэм". ТВ: Футбол 2, oll.tv
Понедельник, 17 сентября:
22:00 "Саутгемптон" – "Брайтон". ТВ: Футбол 1, oll.tv
Таблица чемпионата Англии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЛИВЕРПУЛЬ
|4
|4
|0
|0
|9-1
|12
|2
|ЧЕЛСИ
|4
|4
|0
|0
|10-3
|12
|3
|УОТФОРД
|4
|4
|0
|0
|9-3
|12
|4
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|5
|ТОТТЕНХЭМ
|4
|3
|0
|1
|9-4
|9
|6
|БОРНМУТ
|4
|2
|1
|1
|6-5
|7
|7
|ЭВЕРТОН
|4
|1
|3
|0
|7-6
|6
|8
|ЛЕСТЕР
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|9
|АРСЕНАЛ
|4
|2
|0
|2
|8-8
|6
|10
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|4
|2
|0
|2
|6-7
|6
|11
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|4
|1
|2
|1
|4-5
|5
|12
|САУТГЕМПТОН
|4
|1
|1
|2
|4-4
|4
|13
|ФУЛХЭМ
|4
|1
|1
|2
|7-9
|4
|14
|БРАЙТОН
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|15
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|4
|1
|0
|3
|3-6
|3
|16
|КАРДИФФ СИТИ
|4
|0
|2
|2
|2-5
|2
|17
|ХАДДЕРСФИЛД
|4
|0
|2
|2
|2-10
|2
|18
|НЬЮКАСЛ
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|19
|БЕРНЛИ
|4
|0
|1
|3
|3-9
|1
|20
|ВЕСТ ХЭМ
|4
|0
|0
|4
|2-10
|0
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