Чемпионат Англии по футболу: результаты и расписание 5 тура Премьер-лиги

В этот уикенд в чемпионате Англии по футболу проходят поединки пятого тура Премьер-лиги. Накануне стало известно, что на украинском ТВ появится программа про чемпионат Англии по футболу.

Суббота, 15 сентября:

14:30 "Тоттенхэм" – "Ливерпуль". ТВ: Футбол 1, oll.tv

17:00 "Борнмут" – "Лестер"

17:00 "Манчестер Сити" – "Фулхэм". ТВ: Футбол 2, oll.tv

17:00 "Ньюкасл" – "Арсенал"

17:00 "Хаддерсфилд" – "Кристал Пэлас"

17:00 "Челси" – "Кардифф Сити"

19:30 "Уотфорд" – "Манчестер Юнайтед". ТВ: Футбол 2, oll.tv

Воскресенье, 16 сентября:

15:30 "Вулверхэмптон" – "Бернли". ТВ: Футбол 2, oll.tv

18:00 "Эвертон" – "Вест Хэм". ТВ: Футбол 2, oll.tv

Понедельник, 17 сентября:

22:00 "Саутгемптон" – "Брайтон". ТВ: Футбол 1, oll.tv

Таблица чемпионата Англии: