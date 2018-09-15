Чемпионат Англии по футболу: результаты и расписание 5 тура Премьер-лиги

Сегодня, 11:55

В субботу состоится центральный матч тура "Тоттенхэм" – "Ливерпуль"

Гарри Кейн и компания примут &quot;Ливерпуль&quot; в субботу. Фото AFP
Гарри Кейн и компания примут "Ливерпуль" в субботу. Фото AFP

В этот уикенд в чемпионате Англии по футболу проходят поединки пятого тура Премьер-лиги. Накануне стало известно, что на украинском ТВ появится программа про чемпионат Англии по футболу.

Суббота, 15 сентября:

14:30 "Тоттенхэм" – "Ливерпуль". ТВ: Футбол 1, oll.tv

17:00 "Борнмут" – "Лестер"

17:00 "Манчестер Сити" – "Фулхэм". ТВ: Футбол 2, oll.tv

17:00 "Ньюкасл" – "Арсенал"

17:00 "Хаддерсфилд" – "Кристал Пэлас"

17:00 "Челси" – "Кардифф Сити"

19:30 "Уотфорд" – "Манчестер Юнайтед". ТВ: Футбол 2, oll.tv

Воскресенье, 16 сентября:

15:30 "Вулверхэмптон" – "Бернли". ТВ: Футбол 2, oll.tv

18:00 "Эвертон" – "Вест Хэм". ТВ: Футбол 2, oll.tv

Понедельник, 17 сентября:

22:00 "Саутгемптон" – "Брайтон". ТВ: Футбол 1, oll.tv

Таблица чемпионата Англии:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ЛИВЕРПУЛЬ 4 4 0 0 9-1 12
2  ЧЕЛСИ 4 4 0 0 10-3 12
3  УОТФОРД 4 4 0 0 9-3 12
4  МАНЧЕСТЕР СИТИ 4 3 1 0 11-3 10
5  ТОТТЕНХЭМ 4 3 0 1 9-4 9
6  БОРНМУТ 4 2 1 1 6-5 7
7  ЭВЕРТОН 4 1 3 0 7-6 6
8  ЛЕСТЕР 4 2 0 2 6-5 6
9  АРСЕНАЛ 4 2 0 2 8-8 6
10  МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 4 2 0 2 6-7 6
11  ВУЛВЕРХЭМПТОН 4 1 2 1 4-5 5
12  САУТГЕМПТОН 4 1 1 2 4-4 4
13  ФУЛХЭМ 4 1 1 2 7-9 4
14  БРАЙТОН 4 1 1 2 5-7 4
15  КРИСТАЛ ПЭЛАС 4 1 0 3 3-6 3
16  КАРДИФФ СИТИ 4 0 2 2 2-5 2
17  ХАДДЕРСФИЛД 4 0 2 2 2-10 2
18  НЬЮКАСЛ 4 0 1 3 3-6 1
19  БЕРНЛИ 4 0 1 3 3-9 1
20  ВЕСТ ХЭМ 4 0 0 4 2-10 0

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити

Вы сейчас просматриваете новость "Чемпионат Англии по футболу: результаты и расписание 5 тура Премьер-лиги". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Первый выпуск проекта стартует уже в эту субботу, 15 сентября

На украинском ТВ появится проект про чемпионат Англии по футболу

Вчера, 18:45

Телеканалы Футбол 1/ Футбол 2 запускают новую программу, посвященную английской Премьер-лиге

Футбол

Марко Силва. Фото AFP

"Эвертон" могут лишить очков в чемпионате Англии

Вчера, 13:30

Действующий контракт "Эвертона" с экс-наставником "Уотфорда" рассчитан на три года
Загрузка...
Загрузка...