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Чемпионат Англии предложили завершить в Китае – клубы собирают конференцию

3 апреля, 10:33

Вадим Авдасев

Самая сильная футбольная лига мира отчаянно ищет варианты продолжения сезона

Боссы Английской премьер-лиги продолжают разрабатывать варианты завершающей части сезона 2019/2020. Напомним, из-за пандемии коронавируса турнир остановлен. На днях один из руководителей клуба АПЛ предложил доиграть чемпионат... в Китае. Об этом пишет британское издание The Mirror. Ведь, считается, что в Поднебесной практически побороли новую инфекцию. По крайней мере, эпидемия идет на спад. К слову, читайте: коронавирус против спорта в режиме онлайн.

Впрочем предложение о Китае по предварительной информации встретило неодобрение коллег. Однако сегодня, 3 апреля, функционеры клубов планируют провести видеоконференцию, где обсудят этот и другие варианты продолжения сезона.

Ранее рассматривались возможности возобновления сезона за закрытыми дверями – уже в первые выходные мая! Запланированной датой финиша называли 12 июля. Вариант должен быть одобрен правительством, органами здравоохранения и профсоюзом футболистов. Более сдержанный вариант предлагал рестартовать и завершить чемпионат в течение четырех недель летом. Поединки могут проходить в Лондоне и загородных полях без зрителей. При этом можно было бы проводить матчи чуть ли не каждый день. В этом случае 92 матча доиграли бы за июнь и июль.

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Читайте о том, что УЕФА обиделся на чемпионат Бельгии, который досрочно завершил сезон.

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Китай возобновление футбол сезон чемпионат Англии коронавирус

Источник: isport.ua

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