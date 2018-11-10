Чемпионат Англии: расписание и результаты 12 тура Премьер-лиги

Главное блюдо тура – битва в Манчестере между "Сити" и "Юнайтед"

Сегодня в чемпионате Англии начинается программа 12-го тура Премьер-лиги, главным блюдом которого станет воскресный матч "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" (18:30, онлайн трансляция поединка с видеоповторами голов и яркими фотографиями – у нас на сайте). Оба клуба Манчестера в среду провели выдающиеся встречи в Лиге чемпионов: "Манчестер Сити" уверенно обыграл "Шахтер" дома, а "Манчестер Юнайтед" в гостях проявил характер и нанес первое поражение в сезоне "Ювентусу".

Сейчас соперников в турнирной таблице разделяют девять очков и шесть строчек. А осечкой "МанСити" готовы воспользоваться "Ливерпуль" и "Челси".

Суббота, 10 ноября

14:30. "Кардифф Сити" – "Брайтон"

17:00. "Хаддерсфилд" – "Вест Хэм"

17:00. "Лестер" – "Бернли"

17:00. "Ньюкасл" – "Борнмут"

17:00. "Саутгемптон" – "Уотфорд"

19:30. "Кристал Пэлас" – "Тоттенхэм"

Воскресенье, 11 ноября

14:00. "Ливерпуль" – "Фулхэм"

16:15. "Челси" – "Эвертон"

18:30. "Арсенал" – "Вулверхэмптон"

18:30. "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед"

Турнирная таблица чемпионата Англии:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 МАНЧЕСТЕР СИТИ 11 9 2 0 33-4 29 2 ЧЕЛСИ 11 8 3 0 27-8 27 3 ЛИВЕРПУЛЬ 11 8 3 0 21-5 27 4 ТОТТЕНХЭМ 11 8 0 3 19-10 24 5 АРСЕНАЛ 11 7 2 2 25-14 23 6 БОРНМУТ 11 6 2 3 20-14 20 7 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 11 6 2 3 19-18 20 8 УОТФОРД 11 6 1 4 16-13 19 9 ЭВЕРТОН 11 5 3 3 19-15 18 10 ЛЕСТЕР 11 5 1 5 17-16 16 11 ВУЛВЕРХЭМПТОН 11 4 3 4 11-12 15 12 БРАЙТОН 11 4 2 5 12-16 14 13 ВЕСТ ХЭМ 11 3 2 6 13-17 11 14 КРИСТАЛ ПЭЛАС 11 2 2 7 8-16 8 15 БЕРНЛИ 11 2 2 7 12-25 8 16 САУТГЕМПТОН 11 1 4 6 7-20 7 17 НЬЮКАСЛ 11 1 3 7 7-14 6 18 ХАДДЕРСФИЛД 11 1 3 7 5-21 6 19 КАРДИФФ СИТИ 11 1 2 8 9-24 5 20 ФУЛХЭМ 11 1 2 8 11-29 5

Сегодня стало известно, что наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп призывает футбольные власти тщательнее следить за тем, как отдельные клубы – "Манчестер Сити" или "ПСЖ" – соблюдают финансовый фэйр-плей.