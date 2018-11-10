Чемпионат Англии: расписание и результаты 12 тура Премьер-лиги

Сегодня, 13:47

Главное блюдо тура – битва в Манчестере между "Сити" и "Юнайтед"

Форвард &quot;Манчестер Сити&quot; Габриэл Жезус показал, сколько забил &quot;Шахтеру&quot;. AFP
Форвард "Манчестер Сити" Габриэл Жезус показал, сколько забил "Шахтеру". AFP

Сегодня в чемпионате Англии начинается программа 12-го тура Премьер-лиги, главным блюдом которого станет воскресный матч "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" (18:30, онлайн трансляция поединка с видеоповторами голов и яркими фотографиями – у нас на сайте). Оба клуба Манчестера в среду провели выдающиеся встречи в Лиге чемпионов: "Манчестер Сити" уверенно обыграл "Шахтер" дома, а "Манчестер Юнайтед" в гостях проявил характер и нанес первое поражение в сезоне "Ювентусу".

Сейчас соперников в турнирной таблице разделяют девять очков и шесть строчек. А осечкой "МанСити" готовы воспользоваться "Ливерпуль" и "Челси".

Суббота, 10 ноября

14:30. "Кардифф Сити" – "Брайтон"

17:00. "Хаддерсфилд" – "Вест Хэм"

17:00. "Лестер" – "Бернли"

17:00. "Ньюкасл" – "Борнмут"

17:00. "Саутгемптон" – "Уотфорд"

19:30. "Кристал Пэлас" – "Тоттенхэм"

Воскресенье, 11 ноября

14:00. "Ливерпуль" – "Фулхэм"

16:15. "Челси" – "Эвертон"

18:30. "Арсенал" – "Вулверхэмптон"

18:30. "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед"

Турнирная таблица чемпионата Англии:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  МАНЧЕСТЕР СИТИ 11 9 2 0 33-4 29
2  ЧЕЛСИ 11 8 3 0 27-8 27
3  ЛИВЕРПУЛЬ 11 8 3 0 21-5 27
4  ТОТТЕНХЭМ 11 8 0 3 19-10 24
5  АРСЕНАЛ 11 7 2 2 25-14 23
6  БОРНМУТ 11 6 2 3 20-14 20
7  МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 11 6 2 3 19-18 20
8  УОТФОРД 11 6 1 4 16-13 19
9  ЭВЕРТОН 11 5 3 3 19-15 18
10  ЛЕСТЕР 11 5 1 5 17-16 16
11  ВУЛВЕРХЭМПТОН 11 4 3 4 11-12 15
12  БРАЙТОН 11 4 2 5 12-16 14
13  ВЕСТ ХЭМ 11 3 2 6 13-17 11
14  КРИСТАЛ ПЭЛАС 11 2 2 7 8-16 8
15  БЕРНЛИ 11 2 2 7 12-25 8
16  САУТГЕМПТОН 11 1 4 6 7-20 7
17  НЬЮКАСЛ 11 1 3 7 7-14 6
18  ХАДДЕРСФИЛД 11 1 3 7 5-21 6
19  КАРДИФФ СИТИ 11 1 2 8 9-24 5
20  ФУЛХЭМ 11 1 2 8 11-29 5

Сегодня стало известно, что наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп призывает футбольные власти тщательнее следить за тем, как отдельные клубы – "Манчестер Сити" или "ПСЖ" – соблюдают финансовый фэйр-плей.
чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити

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