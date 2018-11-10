Чемпионат Англии: расписание и результаты 12 тура Премьер-лиги
Главное блюдо тура – битва в Манчестере между "Сити" и "Юнайтед"
Сегодня в чемпионате Англии начинается программа 12-го тура Премьер-лиги, главным блюдом которого станет воскресный матч "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" (18:30, онлайн трансляция поединка с видеоповторами голов и яркими фотографиями – у нас на сайте). Оба клуба Манчестера в среду провели выдающиеся встречи в Лиге чемпионов: "Манчестер Сити" уверенно обыграл "Шахтер" дома, а "Манчестер Юнайтед" в гостях проявил характер и нанес первое поражение в сезоне "Ювентусу".
Сейчас соперников в турнирной таблице разделяют девять очков и шесть строчек. А осечкой "МанСити" готовы воспользоваться "Ливерпуль" и "Челси".
Суббота, 10 ноября
14:30. "Кардифф Сити" – "Брайтон"
17:00. "Хаддерсфилд" – "Вест Хэм"
17:00. "Лестер" – "Бернли"
17:00. "Ньюкасл" – "Борнмут"
17:00. "Саутгемптон" – "Уотфорд"
19:30. "Кристал Пэлас" – "Тоттенхэм"
Воскресенье, 11 ноября
14:00. "Ливерпуль" – "Фулхэм"
16:15. "Челси" – "Эвертон"
18:30. "Арсенал" – "Вулверхэмптон"
18:30. "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед"
Турнирная таблица чемпионата Англии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|11
|9
|2
|0
|33-4
|29
|2
|ЧЕЛСИ
|11
|8
|3
|0
|27-8
|27
|3
|ЛИВЕРПУЛЬ
|11
|8
|3
|0
|21-5
|27
|4
|ТОТТЕНХЭМ
|11
|8
|0
|3
|19-10
|24
|5
|АРСЕНАЛ
|11
|7
|2
|2
|25-14
|23
|6
|БОРНМУТ
|11
|6
|2
|3
|20-14
|20
|7
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|11
|6
|2
|3
|19-18
|20
|8
|УОТФОРД
|11
|6
|1
|4
|16-13
|19
|9
|ЭВЕРТОН
|11
|5
|3
|3
|19-15
|18
|10
|ЛЕСТЕР
|11
|5
|1
|5
|17-16
|16
|11
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|11
|4
|3
|4
|11-12
|15
|12
|БРАЙТОН
|11
|4
|2
|5
|12-16
|14
|13
|ВЕСТ ХЭМ
|11
|3
|2
|6
|13-17
|11
|14
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|11
|2
|2
|7
|8-16
|8
|15
|БЕРНЛИ
|11
|2
|2
|7
|12-25
|8
|16
|САУТГЕМПТОН
|11
|1
|4
|6
|7-20
|7
|17
|НЬЮКАСЛ
|11
|1
|3
|7
|7-14
|6
|18
|ХАДДЕРСФИЛД
|11
|1
|3
|7
|5-21
|6
|19
|КАРДИФФ СИТИ
|11
|1
|2
|8
|9-24
|5
|20
|ФУЛХЭМ
|11
|1
|2
|8
|11-29
|5
Сегодня стало известно, что наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп призывает футбольные власти тщательнее следить за тем, как отдельные клубы – "Манчестер Сити" или "ПСЖ" – соблюдают финансовый фэйр-плей.
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