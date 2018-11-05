"Сине-желтый" БАТЭ досрочно выиграл чемпионат Беларуси

Клуб из Борисова вырвал победу в матче с "Неманом" и за три тура до конца турнира обеспечил себе "золото"

Борисовский БАТЭ обыграл "Неман" и досрочно стал чемпионом Беларуси по футболу. Встреча, прошедшая в воскресенье в Борисове, завершилась со счетом 1:0 в пользу БАТЭ. Гол на 88-й минуте забил Евгений Березкин.

"Финальный свисток дал сигнал к массовому ликованию, единению футболистов и тренеров вместе с болельщиками прямо на поле. То была одна на всех радость – яркая и искренняя!", – говорится на официальном сайте БАТЭ.

Обзор матча БАТЭ – "Неман":

БАТЭ после 27 матчей набрал 69 очков и за три тура до конца турнира обеспечил себе "золото" чемпионата Беларуси. Вторым в таблице идет солигорский "Шахтер" – 55 баллов, минское "Динамо" замыкает тройку лидеров турнира (54 очка).

Клуб из Борисова в 15-й раз в истории и в 13-й раз подряд стал чемпионом Беларуси. Команда имеет сине-желтые цвета.

Напомним, что вчера украинский тренер привел "Ригу" к первому чемпионству в истории. Команда Виктора Скрипника на выезде обыграла "Валмиеру" и гарантировала себе первое место по итогам сезона в чемпионате Латвии.