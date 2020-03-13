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Чемпионат Франции останавливают из-за коронавируса, в Германии еще думают

13 марта, 10:50

Вадим Авдасев

Все больше соревнований прерывают по всему миру из-за пандемии

Известие об очередной отмене спортивных событий пришло из Франции. К слову, читайте: коронавирус против спорта в режиме онлайн. Как сообщают источники, принято решение об остановке чемпионата Франции по футболу.

Около полуночи о паузе в Лиге 1 написал эксперт спортивной платформы beIN Sport Брахим Тиам. По словам его знакомых, решение об приостановке объявят в пятницу. Началось все с сегодняшнего матча "Лион" – "Реймс", а затем решили не ограничиваться малым.

Также в раздумьях находятся и в Германии. По сведениям издания The Express, Немецкий футбольный союз и Бундеслига рассматривают вариант окончания сезона. В таком случае никакие награды вручены не будет, как никто и не покинет высший дивизион. А в следующем сезоне допускается увеличения команд в элите до 22. Принятие вердикта ожидается также сегодня.

Читайте также о том, что чемпионат Англии по футболу – на грани закрытия.

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