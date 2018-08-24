Чемпионат Франции по футболу: расписание и результаты 3 тура

Сегодня, 20:01

Чемпион страны "ПСЖ" играет с "Анже", который в двух стартовых матчах дважды проиграл

Неймар и компания принимают &quot;Анже&quot; в субботу. Фото AFP
Неймар и компания принимают "Анже" в субботу. Фото AFP

В этот уикенд во Франции проходят поединки третьего тура футбольной Лиги 1. Чемпион страны "ПСЖ" в субботу примет "Анже", который в двух стартовых турах не смог набрать ни одного очка. Расписание и результаты чемпионата Франции:

Пятница, 24 августа:

21:45 "Лион" – "Страсбур"

Суббота, 25 августа:

18:00 "ПСЖ" – "Анже"

21:00 "Амьен" – "Реймс"

21:00 "Монпелье" – "Сент-Этьен"

21:00 "Нант" – "Кан"

21:00 "Ницца" – "Дижон"

21:00 "Тулуза" – "Ним"

Воскресенье, 26 августа:

16:00 "Лилль" – "Генгам"

18:00 "Бордо" – "Монако"

22:00 "Марсель" – "Ренн"

Таблица чемпионата Франции:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ПСЖ 2 2 0 0 6-1 6
2  НИМ 2 2 0 0 7-4 6
3  ДИЖОН 2 2 0 0 4-1 6
4  РЕЙМС 2 2 0 0 2-0 6
5  МОНАКО 2 1 1 0 3-1 4
6  СТРАСБУР 2 1 1 0 3-1 4
7  ЛИЛЛЬ 2 1 1 0 3-1 4
8  СЕНТ-ЭТЬЕН 2 1 1 0 3-2 4
9  МАРСЕЛЬ 2 1 0 1 5-3 3
10  ЛИОН 2 1 0 1 2-1 3
11  МОНПЕЛЬЕ 2 1 0 1 3-3 3
12  РЕНН 2 1 0 1 2-3 3
13  ТУЛУЗА 2 1 0 1 2-5 3
14  НИЦЦА 2 0 1 1 1-2 1
15  КАН 2 0 1 1 1-4 1
16  АНЖЕ 2 0 0 2 3-5 0
17  ГЕНГАМ 2 0 0 2 2-5 0
18  БОРДО 2 0 0 2 1-4 0
19  АМЬЕН 2 0 0 2 1-4 0
20  НАНТ 2 0 0 2 1-5 0

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Сегодня|Спорт

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