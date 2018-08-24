Чемпионат Франции по футболу: расписание и результаты 3 тура
Чемпион страны "ПСЖ" играет с "Анже", который в двух стартовых матчах дважды проиграл
В этот уикенд во Франции проходят поединки третьего тура футбольной Лиги 1. Чемпион страны "ПСЖ" в субботу примет "Анже", который в двух стартовых турах не смог набрать ни одного очка. Расписание и результаты чемпионата Франции:
Пятница, 24 августа:
21:45 "Лион" – "Страсбур"
Суббота, 25 августа:
18:00 "ПСЖ" – "Анже"
21:00 "Амьен" – "Реймс"
21:00 "Монпелье" – "Сент-Этьен"
21:00 "Нант" – "Кан"
21:00 "Ницца" – "Дижон"
21:00 "Тулуза" – "Ним"
Воскресенье, 26 августа:
16:00 "Лилль" – "Генгам"
18:00 "Бордо" – "Монако"
22:00 "Марсель" – "Ренн"
Таблица чемпионата Франции:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ПСЖ
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|2
|НИМ
|2
|2
|0
|0
|7-4
|6
|3
|ДИЖОН
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|4
|РЕЙМС
|2
|2
|0
|0
|2-0
|6
|5
|МОНАКО
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|6
|СТРАСБУР
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|7
|ЛИЛЛЬ
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|8
|СЕНТ-ЭТЬЕН
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|9
|МАРСЕЛЬ
|2
|1
|0
|1
|5-3
|3
|10
|ЛИОН
|2
|1
|0
|1
|2-1
|3
|11
|МОНПЕЛЬЕ
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|12
|РЕНН
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|13
|ТУЛУЗА
|2
|1
|0
|1
|2-5
|3
|14
|НИЦЦА
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|15
|КАН
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|16
|АНЖЕ
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|17
|ГЕНГАМ
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
|18
|БОРДО
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|19
|АМЬЕН
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|20
|НАНТ
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
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