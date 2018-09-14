Чемпионат Франции по футболу: расписание и результаты 5-го тура
Действующий чемпион и лидер сезона "ПСЖ" в пятницу встретится с "Сент-Этьеном"
В этот уикенд в чемпионате Франции по футболу проходят поединки Лиги 1. Действующий чемпион и лидер сезона "ПСЖ" в пятницу встретится с "Сент-Этьеном".
Пятница, 14 сентября:
20:00 "Ницца" – "Ренн"
21:45 "ПСЖ" – "Сент-Этьен"
Суббота, 15 сентября:
18:00 "Кан" – "Лион"
21:00 "Амьен" – "Лилль"
21:00 "Дижон" – "Анже"
21:00 "Монпелье" – "Страсбур"
21:00 "Тулуза" – "Монако"
Воскресенье, 16 сентября:
16:00 "Нант" – "Реймс"
18:00 "Бордо" – "Ним"
22:00 "Марсель" – "Генгам"
Таблица чемпионата Франции:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ПСЖ
|4
|4
|0
|0
|13-4
|12
|2
|ДИЖОН
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|3
|ТУЛУЗА
|4
|3
|0
|1
|5-6
|9
|4
|ЛИЛЛЬ
|4
|2
|1
|1
|6-2
|7
|5
|МАРСЕЛЬ
|4
|2
|1
|1
|10-7
|7
|6
|РЕНН
|4
|2
|1
|1
|6-5
|7
|7
|МОНПЕЛЬЕ
|4
|2
|1
|1
|4-3
|7
|8
|ЛИОН
|4
|2
|0
|2
|4-2
|6
|9
|СЕНТ-ЭТЬЕН
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|10
|НИМ
|4
|2
|0
|2
|9-9
|6
|11
|РЕЙМС
|4
|2
|0
|2
|3-5
|6
|12
|КАН
|4
|1
|2
|1
|4-5
|5
|13
|МОНАКО
|4
|1
|1
|2
|6-6
|4
|14
|АМЬЕН
|4
|1
|1
|2
|5-5
|4
|15
|СТРАСБУР
|4
|1
|1
|2
|5-6
|4
|16
|НАНТ
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|17
|НИЦЦА
|4
|1
|1
|2
|2-6
|4
|18
|АНЖЕ
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|19
|БОРДО
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|20
|ГЕНГАМ
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
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