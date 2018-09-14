Чемпионат Франции по футболу: расписание и результаты 5-го тура

Сегодня, 18:15

Действующий чемпион и лидер сезона "ПСЖ" в пятницу встретится с "Сент-Этьеном"

Неймар и компания в пятницу сыграют с &quot;Сент-Этьеном&quot;. Фото AFP
Неймар и компания в пятницу сыграют с "Сент-Этьеном". Фото AFP

В этот уикенд в чемпионате Франции по футболу проходят поединки Лиги 1. Действующий чемпион и лидер сезона "ПСЖ" в пятницу встретится с "Сент-Этьеном".

Пятница, 14 сентября:

20:00 "Ницца" – "Ренн"

21:45 "ПСЖ" – "Сент-Этьен"

Суббота, 15 сентября:

18:00 "Кан" – "Лион"

21:00 "Амьен" – "Лилль"

21:00 "Дижон" – "Анже"

21:00 "Монпелье" – "Страсбур"

21:00 "Тулуза" – "Монако"

Воскресенье, 16 сентября:

16:00 "Нант" – "Реймс"

18:00 "Бордо" – "Ним"

22:00 "Марсель" – "Генгам"

Таблица чемпионата Франции:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ПСЖ 4 4 0 0 13-4 12
2  ДИЖОН 4 3 0 1 8-3 9
3  ТУЛУЗА 4 3 0 1 5-6 9
4  ЛИЛЛЬ 4 2 1 1 6-2 7
5  МАРСЕЛЬ 4 2 1 1 10-7 7
6  РЕНН 4 2 1 1 6-5 7
7  МОНПЕЛЬЕ 4 2 1 1 4-3 7
8  ЛИОН 4 2 0 2 4-2 6
9  СЕНТ-ЭТЬЕН 4 1 3 0 3-2 6
10  НИМ 4 2 0 2 9-9 6
11  РЕЙМС 4 2 0 2 3-5 6
12  КАН 4 1 2 1 4-5 5
13  МОНАКО 4 1 1 2 6-6 4
14  АМЬЕН 4 1 1 2 5-5 4
15  СТРАСБУР 4 1 1 2 5-6 4
16  НАНТ 4 1 1 2 5-8 4
17  НИЦЦА 4 1 1 2 2-6 4
18  АНЖЕ 4 1 0 3 5-8 3
19  БОРДО 4 1 0 3 3-7 3
20  ГЕНГАМ 4 0 0 4 3-10 0

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Источник:

Сегодня|Спорт

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