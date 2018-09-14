Чемпионат Франции по футболу: расписание и результаты 5-го тура Сегодня, 18:15 Просмотров: ...

Действующий чемпион и лидер сезона "ПСЖ" в пятницу встретится с "Сент-Этьеном"

Неймар и компания в пятницу сыграют с "Сент-Этьеном". Фото AFP

В этот уикенд в чемпионате Франции по футболу проходят поединки Лиги 1. Действующий чемпион и лидер сезона "ПСЖ" в пятницу встретится с "Сент-Этьеном". Пятница, 14 сентября: 20:00 "Ницца" – "Ренн" 21:45 "ПСЖ" – "Сент-Этьен" Суббота, 15 сентября: 18:00 "Кан" – "Лион" 21:00 "Амьен" – "Лилль" 21:00 "Дижон" – "Анже" 21:00 "Монпелье" – "Страсбур" 21:00 "Тулуза" – "Монако" Воскресенье, 16 сентября: 16:00 "Нант" – "Реймс" 18:00 "Бордо" – "Ним" 22:00 "Марсель" – "Генгам" Таблица чемпионата Франции: М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ПСЖ 4 4 0 0 13-4 12 2 ДИЖОН 4 3 0 1 8-3 9 3 ТУЛУЗА 4 3 0 1 5-6 9 4 ЛИЛЛЬ 4 2 1 1 6-2 7 5 МАРСЕЛЬ 4 2 1 1 10-7 7 6 РЕНН 4 2 1 1 6-5 7 7 МОНПЕЛЬЕ 4 2 1 1 4-3 7 8 ЛИОН 4 2 0 2 4-2 6 9 СЕНТ-ЭТЬЕН 4 1 3 0 3-2 6 10 НИМ 4 2 0 2 9-9 6 11 РЕЙМС 4 2 0 2 3-5 6 12 КАН 4 1 2 1 4-5 5 13 МОНАКО 4 1 1 2 6-6 4 14 АМЬЕН 4 1 1 2 5-5 4 15 СТРАСБУР 4 1 1 2 5-6 4 16 НАНТ 4 1 1 2 5-8 4 17 НИЦЦА 4 1 1 2 2-6 4 18 АНЖЕ 4 1 0 3 5-8 3 19 БОРДО 4 1 0 3 3-7 3 20 ГЕНГАМ 4 0 0 4 3-10 0 ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ 8-й тур чемпионата Украины: расписание, результаты и таблица

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