Чемпионат Франции по футболу: расписание и результаты 6 тура

Сегодня, 15:35

"ПСЖ" с самым дорогим футболистом мира в составе на выезде сыграет с "Ренном" в воскресенье

Матч &quot;Ренн&quot; - &quot;ПСЖ&quot; пройдет в воскресенье. Фото AFP
Матч "Ренн" - "ПСЖ" пройдет в воскресенье. Фото AFP

В чемпионате Франции по футболу в этот уикенд проходят поединки шестого тура Лиги 1. В пятницу "Монако" примет "Ним", а в воскресенье действующий чемпион и лидер сезона "ПСЖ" сыграет на выезде с "Ренном".

Пятница, 21 сентября:

21:45 "Монако" – "Ним"

Суббота, 22 сентября:

18:00 "Лилль" – "Нант"

21:00 "Анже" – "Тулуза"

21:00 "Монпелье" – "Ницца"

21:00 "Реймс" – "Дижон"

21:00 "Сент-Этьен" – "Кан"

21:00 "Страсбур" – "Амьен"

Воскресенье, 23 сентября:

16:00 "Ренн" – "ПСЖ"

18:00 "Генгам" – "Бордо"

22:00 "Лион" – "Марсель"

Таблица чемпионата Франции:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ПСЖ 5 5 0 0 17-4 15
2  МАРСЕЛЬ 5 3 1 1 14-7 10
3  ЛИЛЛЬ 5 3 1 1 9-4 10
4  ТУЛУЗА 5 3 1 1 6-7 10
5  ДИЖОН 5 3 0 2 9-6 9
6  МОНПЕЛЬЕ 5 2 2 1 5-4 8
7  ЛИОН 5 2 1 2 6-4 7
8  НИМ 5 2 1 2 12-12 7
9  РЕНН 5 2 1 2 7-7 7
10  РЕЙМС 5 2 1 2 3-5 7
11  НИЦЦА 5 2 1 2 4-7 7
12  АНЖЕ 5 2 0 3 8-9 6
13  КАН 5 1 3 1 6-7 6
14  СЕНТ-ЭТЬЕН 5 1 3 1 3-6 6
15  МОНАКО 5 1 2 2 7-7 5
16  СТРАСБУР 5 1 2 2 6-7 5
17  НАНТ 5 1 2 2 5-8 5
18  АМЬЕН 5 1 1 3 7-8 4
19  БОРДО 5 1 1 3 6-10 4
20  ГЕНГАМ 5 0 0 5 3-14 0

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