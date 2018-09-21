Чемпионат Франции по футболу: расписание и результаты 6 тура Сегодня, 15:35 Просмотров: ...

"ПСЖ" с самым дорогим футболистом мира в составе на выезде сыграет с "Ренном" в воскресенье

Матч "Ренн" - "ПСЖ" пройдет в воскресенье. Фото AFP

В чемпионате Франции по футболу в этот уикенд проходят поединки шестого тура Лиги 1. В пятницу "Монако" примет "Ним", а в воскресенье действующий чемпион и лидер сезона "ПСЖ" сыграет на выезде с "Ренном". Пятница, 21 сентября: 21:45 "Монако" – "Ним" Суббота, 22 сентября: 18:00 "Лилль" – "Нант" 21:00 "Анже" – "Тулуза" 21:00 "Монпелье" – "Ницца" 21:00 "Реймс" – "Дижон" 21:00 "Сент-Этьен" – "Кан" 21:00 "Страсбур" – "Амьен" Воскресенье, 23 сентября: 16:00 "Ренн" – "ПСЖ" 18:00 "Генгам" – "Бордо" 22:00 "Лион" – "Марсель" Таблица чемпионата Франции: М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ПСЖ 5 5 0 0 17-4 15 2 МАРСЕЛЬ 5 3 1 1 14-7 10 3 ЛИЛЛЬ 5 3 1 1 9-4 10 4 ТУЛУЗА 5 3 1 1 6-7 10 5 ДИЖОН 5 3 0 2 9-6 9 6 МОНПЕЛЬЕ 5 2 2 1 5-4 8 7 ЛИОН 5 2 1 2 6-4 7 8 НИМ 5 2 1 2 12-12 7 9 РЕНН 5 2 1 2 7-7 7 10 РЕЙМС 5 2 1 2 3-5 7 11 НИЦЦА 5 2 1 2 4-7 7 12 АНЖЕ 5 2 0 3 8-9 6 13 КАН 5 1 3 1 6-7 6 14 СЕНТ-ЭТЬЕН 5 1 3 1 3-6 6 15 МОНАКО 5 1 2 2 7-7 5 16 СТРАСБУР 5 1 2 2 6-7 5 17 НАНТ 5 1 2 2 5-8 5 18 АМЬЕН 5 1 1 3 7-8 4 19 БОРДО 5 1 1 3 6-10 4 20 ГЕНГАМ 5 0 0 5 3-14 0 ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Чемпионат Испании по футболу: расписание и результаты 5-го тура Ла Лиги

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