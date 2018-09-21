Чемпионат Франции по футболу: расписание и результаты 6 тура
"ПСЖ" с самым дорогим футболистом мира в составе на выезде сыграет с "Ренном" в воскресенье
В чемпионате Франции по футболу в этот уикенд проходят поединки шестого тура Лиги 1. В пятницу "Монако" примет "Ним", а в воскресенье действующий чемпион и лидер сезона "ПСЖ" сыграет на выезде с "Ренном".
Пятница, 21 сентября:
21:45 "Монако" – "Ним"
Суббота, 22 сентября:
18:00 "Лилль" – "Нант"
21:00 "Анже" – "Тулуза"
21:00 "Монпелье" – "Ницца"
21:00 "Реймс" – "Дижон"
21:00 "Сент-Этьен" – "Кан"
21:00 "Страсбур" – "Амьен"
Воскресенье, 23 сентября:
16:00 "Ренн" – "ПСЖ"
18:00 "Генгам" – "Бордо"
22:00 "Лион" – "Марсель"
Таблица чемпионата Франции:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ПСЖ
|5
|5
|0
|0
|17-4
|15
|2
|МАРСЕЛЬ
|5
|3
|1
|1
|14-7
|10
|3
|ЛИЛЛЬ
|5
|3
|1
|1
|9-4
|10
|4
|ТУЛУЗА
|5
|3
|1
|1
|6-7
|10
|5
|ДИЖОН
|5
|3
|0
|2
|9-6
|9
|6
|МОНПЕЛЬЕ
|5
|2
|2
|1
|5-4
|8
|7
|ЛИОН
|5
|2
|1
|2
|6-4
|7
|8
|НИМ
|5
|2
|1
|2
|12-12
|7
|9
|РЕНН
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|10
|РЕЙМС
|5
|2
|1
|2
|3-5
|7
|11
|НИЦЦА
|5
|2
|1
|2
|4-7
|7
|12
|АНЖЕ
|5
|2
|0
|3
|8-9
|6
|13
|КАН
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|14
|СЕНТ-ЭТЬЕН
|5
|1
|3
|1
|3-6
|6
|15
|МОНАКО
|5
|1
|2
|2
|7-7
|5
|16
|СТРАСБУР
|5
|1
|2
|2
|6-7
|5
|17
|НАНТ
|5
|1
|2
|2
|5-8
|5
|18
|АМЬЕН
|5
|1
|1
|3
|7-8
|4
|19
|БОРДО
|5
|1
|1
|3
|6-10
|4
|20
|ГЕНГАМ
|5
|0
|0
|5
|3-14
|0
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