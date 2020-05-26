Чемпионат Германии можно снова закрывать: "Бавария" обыграла главного конкурента на "салатницу"

Судьбу встречи решил всего один гол, зато какой красавец!

"Бавария" на выезде обыграла дортмундскую "Боруссию" в центральном матче 28-го тура чемпионата Германии и практически сняла все вопросы об обладателе золотой салатницы Бундеслиги. Единственный гол в матче в первом тайме забил Йошуа Киммих, красиво перебросил вратаря "шмелей". Подробную стенограмму матча можно смотреть в нашем онлайне "Боруссия" – "Бавария".

После перерыва хозяева поля создали несколько опасных моментов, но так и не смогли отыграться. К тому же дортмундцы лишились своего главного забивалы – юный талант Эрлинг Холанд получил повреждение и покинул поле, прихрамывая.

После этой встречи "Бавария" опережает "Боруссию" на семь баллов за шесть туров до конца сезона. А вот Дортмунду теперь нужно думать, чтобы их не опередил "Лейпциг". "Быки" отстают от них на три балла, но свой матч отчетного тура проведут завтра против "Герты" а и в случае победы сравняются с "Боруссие" по очкам.

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"Боруссия" Д – "Бавария" – 0:1

Гол: Киммих (43)

"Боруссия" Д: Бюрки, Аканджи, Пишчек (Гетце, 80), Хуммельс, Хакими, Дауд (Витцель, 85), Геррейру, Азар, Дилэйни (Джан, 46), Брандт (Санчо, 46), Холанд (Рейна, 72).

"Бавария": Нойер, Павар, Боатенг (Люка Эрнандес, 85), Алаба, Киммих, Горетцка, Дэвис, Коман (Перишич, 73), Гнабри (Мартинес, 87), Левандовски, Мюллер.

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Предупреждения: Хуммельс (13), Мюллер (66), Дауд (67), Дэвис (74).

Смотрите, как "Бавария" и "Боруссия" играли в еврокубках:

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