Чемпионат Германии по футболу: расписание и результаты 4 тура

Сегодня, 13:15

"Шальке" Евгения Коноплянки примет лидера чемпионата "Баварию" в субботу

&quot;Хоффенхайм&quot; после ничьей с &quot;Шахтером&quot; примет дортмундскую &quot;Боруссию&quot;. Фото APF
"Хоффенхайм" после ничьей с "Шахтером" примет дортмундскую "Боруссию". Фото APF

В этот уикенд в чемпионате Германии проходят поединки четвертого тура Бундеслиги. В субботу "Шальке", за который выступает украинский полузащитник Евгений Коноплянка, примет лидера сезона мюнхенскую "Баварию". В этот же день соперник "Шахтера" в Лиге чемпионов "Хоффенхайм" сыграет с дортмундской "Боруссией". Отметим, что матч "Шахтер" – "Хоффенхайм" в Харькове завершился со счетом 2:2.

Пятница, 21 сентября:

21:30 "Штутгарт" – "Фортуна"

Суббота, 22 сентября:

16:30 "Аугсбург" – "Вердер"

16:30 "Вольфсбург" – "Фрайбург"

16:30 "Герта" – "Боруссия" М

16:30 "Нюрнберг" – "Ганновер"

16:30 "Хоффенхайм" – "Боруссия" Д

19:30 "Шальке" – "Бавария"

Воскресенье, 23 сентября:

16:30 "Байер" – "Майнц"

19:00 "Айнтрахт" – "Лейпциг"

Таблица чемпионата Германии:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  БАВАРИЯ 3 3 0 0 9-2 9
2  БОРУССИЯ Д 3 2 1 0 7-2 7
3  ВОЛЬФСБУРГ 3 2 1 0 7-4 7
4  ГЕРТА 3 2 1 0 5-2 7
5  БОРУССИЯ М 3 2 1 0 5-2 7
6  МАЙНЦ 3 2 1 0 4-2 7
7  ВЕРДЕР 3 1 2 0 4-3 5
8  АУГСБУРГ 3 1 1 1 4-4 4
9  ФОРТУНА Д 3 1 1 1 4-4 4
10  ЛЕЙПЦИГ 3 1 1 1 5-7 4
11  ХОФФЕНХАЙМ 3 1 0 2 5-6 3
12  АЙНТРАХТ Ф 3 1 0 2 4-5 3
13  ГАННОВЕР 3 0 2 1 3-4 2
14  НЮРНБЕРГ 3 0 2 1 2-3 2
15  ФРАЙБУРГ 3 0 1 2 4-8 1
16  ШТУТГАРТ 3 0 1 2 3-7 1
17  ШАЛЬКЕ 3 0 0 3 2-6 0
18  БАЙЕР 3 0 0 3 2-8 0

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
чемпионат Германии, Бавария, Шальке, Хоффенхайм

Вы сейчас просматриваете новость "Чемпионат Германии по футболу: расписание и результаты 4 тура". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Юлиан Нагельсманн. Коуч немцев не только новатор в тактике, на матчи он любит красить брови. Фото Getty

Соперник "Шахтера" в Лиге чемпионов: веселая команда с тренером-вундеркиндом

17 Сентября, 09:16

"Горняки" групповой турнир Лиги чемпионов откроют с немецким "Хоффенхаймом"

Футбол

Коноплянку удалили с поля

Евгений Коноплянка дисквалифицирован на один матч

3 Сентября, 23:17

Украинец получил красную карточку в матче Бундеслиги
Загрузка...
Загрузка...