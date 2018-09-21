Чемпионат Германии по футболу: расписание и результаты 4 тура
"Шальке" Евгения Коноплянки примет лидера чемпионата "Баварию" в субботу
В этот уикенд в чемпионате Германии проходят поединки четвертого тура Бундеслиги. В субботу "Шальке", за который выступает украинский полузащитник Евгений Коноплянка, примет лидера сезона мюнхенскую "Баварию". В этот же день соперник "Шахтера" в Лиге чемпионов "Хоффенхайм" сыграет с дортмундской "Боруссией". Отметим, что матч "Шахтер" – "Хоффенхайм" в Харькове завершился со счетом 2:2.
Пятница, 21 сентября:
21:30 "Штутгарт" – "Фортуна"
Суббота, 22 сентября:
16:30 "Аугсбург" – "Вердер"
16:30 "Вольфсбург" – "Фрайбург"
16:30 "Герта" – "Боруссия" М
16:30 "Нюрнберг" – "Ганновер"
16:30 "Хоффенхайм" – "Боруссия" Д
19:30 "Шальке" – "Бавария"
Воскресенье, 23 сентября:
16:30 "Байер" – "Майнц"
19:00 "Айнтрахт" – "Лейпциг"
Таблица чемпионата Германии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БАВАРИЯ
|3
|3
|0
|0
|9-2
|9
|2
|БОРУССИЯ Д
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|3
|ВОЛЬФСБУРГ
|3
|2
|1
|0
|7-4
|7
|4
|ГЕРТА
|3
|2
|1
|0
|5-2
|7
|5
|БОРУССИЯ М
|3
|2
|1
|0
|5-2
|7
|6
|МАЙНЦ
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|7
|ВЕРДЕР
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|8
|АУГСБУРГ
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|9
|ФОРТУНА Д
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|10
|ЛЕЙПЦИГ
|3
|1
|1
|1
|5-7
|4
|11
|ХОФФЕНХАЙМ
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|12
|АЙНТРАХТ Ф
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|13
|ГАННОВЕР
|3
|0
|2
|1
|3-4
|2
|14
|НЮРНБЕРГ
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|15
|ФРАЙБУРГ
|3
|0
|1
|2
|4-8
|1
|16
|ШТУТГАРТ
|3
|0
|1
|2
|3-7
|1
|17
|ШАЛЬКЕ
|3
|0
|0
|3
|2-6
|0
|18
|БАЙЕР
|3
|0
|0
|3
|2-8
|0
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