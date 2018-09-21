Чемпионат Германии по футболу: расписание и результаты 4 тура

В этот уикенд в чемпионате Германии проходят поединки четвертого тура Бундеслиги. В субботу "Шальке", за который выступает украинский полузащитник Евгений Коноплянка, примет лидера сезона мюнхенскую "Баварию". В этот же день соперник "Шахтера" в Лиге чемпионов "Хоффенхайм" сыграет с дортмундской "Боруссией". Отметим, что матч "Шахтер" – "Хоффенхайм" в Харькове завершился со счетом 2:2.

Пятница, 21 сентября:

21:30 "Штутгарт" – "Фортуна"

Суббота, 22 сентября:

16:30 "Аугсбург" – "Вердер"

16:30 "Вольфсбург" – "Фрайбург"

16:30 "Герта" – "Боруссия" М

16:30 "Нюрнберг" – "Ганновер"

16:30 "Хоффенхайм" – "Боруссия" Д

19:30 "Шальке" – "Бавария"

Воскресенье, 23 сентября:

16:30 "Байер" – "Майнц"

19:00 "Айнтрахт" – "Лейпциг"

Таблица чемпионата Германии: