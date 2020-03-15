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Чемпионат Германии потеряет более 700 миллионов в случае досрочного завершения сезона

15 марта, 09:40

Александр Трикиша

Бундеслигу остановили из-за коронавируса, ее будущее прояснится в понедельник

Клубы немецкой Бундеслиги в случае отмены оставшихся девяти туров сезона потеряют около 770 миллионов евро, сообщает Kicker. В эту сумму входят доходы от телевизионных прав, спонсорства и продажи билетов.

Напомним, чемпионат Германии, как и большинство соревнований в мире, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Окончательное решение о будущем турнира будет принято в понедельник.

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Изначально планировалось, что все матчи 26-го тура чемпионата Германии пройдут без зрителей, за исключением встречи "Ганновер" – "Динамо" Дрезден, так как двое футболистаов хозяев заражены коронавирусом. Но поединки должны были состояться без зрителей. Также лига просила фанатов не собираться перед стадионами, а на самих аренах планировала сократить количество сотрудников до необходимого минимума.

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Кстати, ранее мы писали. что клубы английской Премьер-лиги не намерены признавать сезон не состоявшимся. Чемпионат Англии надеется выйти из спячки после карантина 4 апреля и сыграть все матчи.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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чемпионат Германии коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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