Чемпионат Германии потеряет более 700 миллионов в случае досрочного завершения сезона

Клубы немецкой Бундеслиги в случае отмены оставшихся девяти туров сезона потеряют около 770 миллионов евро, сообщает Kicker. В эту сумму входят доходы от телевизионных прав, спонсорства и продажи билетов.

Напомним, чемпионат Германии, как и большинство соревнований в мире, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Окончательное решение о будущем турнира будет принято в понедельник.

Реклама

Изначально планировалось, что все матчи 26-го тура чемпионата Германии пройдут без зрителей, за исключением встречи "Ганновер" – "Динамо" Дрезден, так как двое футболистаов хозяев заражены коронавирусом. Но поединки должны были состояться без зрителей. Также лига просила фанатов не собираться перед стадионами, а на самих аренах планировала сократить количество сотрудников до необходимого минимума.

Кстати, ранее мы писали. что клубы английской Премьер-лиги не намерены признавать сезон не состоявшимся. Чемпионат Англии надеется выйти из спячки после карантина 4 апреля и сыграть все матчи.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама