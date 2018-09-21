Чемпионат Испании по футболу: расписание и результаты 5-го тура Ла Лиги
"Реал" и "Барселона" проведут свои матчи дома – против "Эспаньола" и "Жироны"
В этот уикенд в чемпионате Испании по футболу проходят поединки пятого тура Ла Лиги. Вечером в субботу "Реал" примет "Эспаньол", а "Барселона" в воскресенье сразится с "Жироной".
Пятница, 21 сентября:
22:00 "Уэска" – "Реал Сосьедад"
Суббота, 22 сентября:
14:00 "Райо Вальекано" – "Алавес"
17:15 "Сельта" – "Вальядолид"
17:15 "Эйбар" – "Леганес"
19:30 "Хетафе" – "Атлетико"
21:45 "Реал" – "Эспаньол"
Воскресенье, 23 сентября:
13:00 "Леванте" – "Севилья"
17:15 "Вильярреал" – "Валенсия"
19:30 "Бетис" – "Атлетик"
21:45 "Барселона" – "Жирона"
Таблица чемпионата Испании:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БАРСЕЛОНА
|4
|4
|0
|0
|14-3
|12
|2
|РЕАЛ МАДРИД
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|3
|СЕЛЬТА
|4
|2
|1
|1
|7-5
|7
|4
|ЭСПАНЬОЛ
|4
|2
|1
|1
|5-3
|7
|5
|ХЕТАФЕ
|4
|2
|1
|1
|4-2
|7
|6
|ЖИРОНА
|4
|2
|1
|1
|5-6
|7
|7
|АЛАВЕС
|4
|2
|1
|1
|3-4
|7
|8
|АТЛЕТИК
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|9
|АТЛЕТИКО
|4
|1
|2
|1
|3-4
|5
|10
|БЕТИС
|4
|1
|2
|1
|1-3
|5
|11
|ЛЕВАНТЕ
|4
|1
|1
|2
|6-5
|4
|12
|СЕВИЛЬЯ
|4
|1
|1
|2
|4-4
|4
|13
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|14
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|15
|ЭЙБАР
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|16
|УЭСКА
|4
|1
|1
|2
|6-12
|4
|17
|ВАЛЕНСИЯ
|4
|0
|3
|1
|3-5
|3
|18
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|19
|ВАЛЬЯДОЛИД
|4
|0
|2
|2
|0-2
|2
|20
|ЛЕГАНЕС
|4
|0
|1
|3
|4-9
|1
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