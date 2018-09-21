Чемпионат Испании по футболу: расписание и результаты 5-го тура Ла Лиги Сегодня, 11:26 Просмотров: ...

"Реал" и "Барселона" проведут свои матчи дома – против "Эспаньола" и "Жироны"

Матч "Реал" - "Эспаньол" состоится вечером в субботу. Фото AFP

В этот уикенд в чемпионате Испании по футболу проходят поединки пятого тура Ла Лиги. Вечером в субботу "Реал" примет "Эспаньол", а "Барселона" в воскресенье сразится с "Жироной". Пятница, 21 сентября: 22:00 "Уэска" – "Реал Сосьедад" Суббота, 22 сентября: 14:00 "Райо Вальекано" – "Алавес" 17:15 "Сельта" – "Вальядолид" 17:15 "Эйбар" – "Леганес" 19:30 "Хетафе" – "Атлетико" 21:45 "Реал" – "Эспаньол" Воскресенье, 23 сентября: 13:00 "Леванте" – "Севилья" 17:15 "Вильярреал" – "Валенсия" 19:30 "Бетис" – "Атлетик" 21:45 "Барселона" – "Жирона" Таблица чемпионата Испании: М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 БАРСЕЛОНА 4 4 0 0 14-3 12 2 РЕАЛ МАДРИД 4 3 1 0 11-3 10 3 СЕЛЬТА 4 2 1 1 7-5 7 4 ЭСПАНЬОЛ 4 2 1 1 5-3 7 5 ХЕТАФЕ 4 2 1 1 4-2 7 6 ЖИРОНА 4 2 1 1 5-6 7 7 АЛАВЕС 4 2 1 1 3-4 7 8 АТЛЕТИК 3 1 2 0 5-4 5 9 АТЛЕТИКО 4 1 2 1 3-4 5 10 БЕТИС 4 1 2 1 1-3 5 11 ЛЕВАНТЕ 4 1 1 2 6-5 4 12 СЕВИЛЬЯ 4 1 1 2 4-4 4 13 РЕАЛ СОСЬЕДАД 4 1 1 2 6-7 4 14 ВИЛЬЯРРЕАЛ 4 1 1 2 2-3 4 15 ЭЙБАР 4 1 1 2 4-6 4 16 УЭСКА 4 1 1 2 6-12 4 17 ВАЛЕНСИЯ 4 0 3 1 3-5 3 18 РАЙО ВАЛЬЕКАНО 3 1 0 2 2-5 3 19 ВАЛЬЯДОЛИД 4 0 2 2 0-2 2 20 ЛЕГАНЕС 4 0 1 3 4-9 1 ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Чемпионат Италии по футболу: расписание и результаты 5 тура Серии А