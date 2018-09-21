Чемпионат Испании по футболу: расписание и результаты 5-го тура Ла Лиги

Сегодня, 11:26

"Реал" и "Барселона" проведут свои матчи дома – против "Эспаньола" и "Жироны"

Матч &quot;Реал&quot; - &quot;Эспаньол&quot; состоится вечером в субботу. Фото AFP
Матч "Реал" - "Эспаньол" состоится вечером в субботу. Фото AFP

В этот уикенд в чемпионате Испании по футболу проходят поединки пятого тура Ла Лиги. Вечером в субботу "Реал" примет "Эспаньол", а "Барселона" в воскресенье сразится с "Жироной".

Пятница, 21 сентября:

22:00 "Уэска" – "Реал Сосьедад"

Суббота, 22 сентября:

14:00 "Райо Вальекано" – "Алавес"

17:15 "Сельта" – "Вальядолид"

17:15 "Эйбар" – "Леганес"

19:30 "Хетафе" – "Атлетико"

21:45 "Реал" – "Эспаньол"

Воскресенье, 23 сентября:

13:00 "Леванте" – "Севилья"

17:15 "Вильярреал" – "Валенсия"

19:30 "Бетис" – "Атлетик"

21:45 "Барселона" – "Жирона"

Таблица чемпионата Испании:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  БАРСЕЛОНА 4 4 0 0 14-3 12
2  РЕАЛ МАДРИД 4 3 1 0 11-3 10
3  СЕЛЬТА 4 2 1 1 7-5 7
4  ЭСПАНЬОЛ 4 2 1 1 5-3 7
5  ХЕТАФЕ 4 2 1 1 4-2 7
6  ЖИРОНА 4 2 1 1 5-6 7
7  АЛАВЕС 4 2 1 1 3-4 7
8  АТЛЕТИК 3 1 2 0 5-4 5
9  АТЛЕТИКО 4 1 2 1 3-4 5
10  БЕТИС 4 1 2 1 1-3 5
11  ЛЕВАНТЕ 4 1 1 2 6-5 4
12  СЕВИЛЬЯ 4 1 1 2 4-4 4
13  РЕАЛ СОСЬЕДАД 4 1 1 2 6-7 4
14  ВИЛЬЯРРЕАЛ 4 1 1 2 2-3 4
15  ЭЙБАР 4 1 1 2 4-6 4
16  УЭСКА 4 1 1 2 6-12 4
17  ВАЛЕНСИЯ 4 0 3 1 3-5 3
18  РАЙО ВАЛЬЕКАНО 3 1 0 2 2-5 3
19  ВАЛЬЯДОЛИД 4 0 2 2 0-2 2
20  ЛЕГАНЕС 4 0 1 3 4-9 1

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Сегодня|Спорт

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