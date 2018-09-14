Чемпионат Испании: расписание и результаты 4 тура Примеры
"Барселона" сразится с "Реал Сосьедадом", а мадридский "Реал" поедет в гости к "Атлетику"
В этот уикенд в чемпионате Испании по футболу проходят поединки четвертого тура Ли Лиги. Лидеры испанского футбола сыграют на выезде: в субботу "Барселона" сразится с "Реал Сосьедадом", а мадридский "Реал" поедет в гости к "Атлетику" из Бильбао.
Кстати, ранее стало известно, что "Шахтер" и испанская Ла Лига начинают сотрудничество в Украине. Чемпион Украины и сильнейшая испанская лига будут совместно обучать детских тренеров в нашей стране.
Пятница, 14 сентября:
22:00 "Уэска" – "Райо Вальекано"
Суббота, 15 сентября:
14:00 "Атлетико" – "Эйбар"
17:15 "Реал Сосьедад" – "Барселона"
19:30 "Валенсия" – "Бетис"
21:45 "Атлетик" – "Реал"
Воскресенье, 16 сентября:
13:00 "Леганес" – "Вильярреал"
17:15 "Эспаньол" – "Леванте"
19:30 "Вальядолид" – "Алавес"
21:45 "Севилья" – "Хетафе"
Понедельник, 17 сентября:
22:00 "Жирона" – "Сельта"
Таблица чемпионата Испании:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БАРСЕЛОНА
|3
|3
|0
|0
|12-2
|9
|2
|РЕАЛ МАДРИД
|3
|3
|0
|0
|10-2
|9
|3
|СЕЛЬТА
|3
|2
|1
|0
|5-2
|7
|4
|ЛЕВАНТЕ
|3
|1
|1
|1
|6-4
|4
|5
|СЕВИЛЬЯ
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|6
|ЭСПАНЬОЛ
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|7
|АТЛЕТИК
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|8
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|3
|1
|1
|1
|5-5
|4
|9
|ХЕТАФЕ
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|10
|АТЛЕТИКО
|3
|1
|1
|1
|2-3
|4
|11
|ЖИРОНА
|3
|1
|1
|1
|2-4
|4
|12
|АЛАВЕС
|3
|1
|1
|1
|2-4
|4
|13
|БЕТИС
|3
|1
|1
|1
|1-3
|4
|14
|УЭСКА
|3
|1
|1
|1
|6-11
|4
|15
|ЭЙБАР
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|16
|ВАЛЬЯДОЛИД
|3
|0
|2
|1
|0-1
|2
|17
|ВАЛЕНСИЯ
|3
|0
|2
|1
|3-5
|2
|18
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|3
|0
|1
|2
|1-3
|1
|19
|ЛЕГАНЕС
|3
|0
|1
|2
|4-8
|1
|20
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
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