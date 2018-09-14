Чемпионат Испании: расписание и результаты 4 тура Примеры

Сегодня, 19:20

"Барселона" сразится с "Реал Сосьедадом", а мадридский "Реал" поедет в гости к "Атлетику"

&quot;Барселона&quot; сразится с &quot;Реал Сосьедадом&quot; в субботу. Фото AFP
"Барселона" сразится с "Реал Сосьедадом" в субботу. Фото AFP

В этот уикенд в чемпионате Испании по футболу проходят поединки четвертого тура Ли Лиги. Лидеры испанского футбола сыграют на выезде: в субботу "Барселона" сразится с "Реал Сосьедадом", а мадридский "Реал" поедет в гости к "Атлетику" из Бильбао.

Кстати, ранее стало известно, что "Шахтер" и испанская Ла Лига начинают сотрудничество в Украине. Чемпион Украины и сильнейшая испанская лига будут совместно обучать детских тренеров в нашей стране.

Пятница, 14 сентября:

22:00 "Уэска" – "Райо Вальекано"

Суббота, 15 сентября:

14:00 "Атлетико" – "Эйбар"

17:15 "Реал Сосьедад" – "Барселона"

19:30 "Валенсия" – "Бетис"

21:45 "Атлетик" – "Реал"

Воскресенье, 16 сентября:

13:00 "Леганес" – "Вильярреал"

17:15 "Эспаньол" – "Леванте"

19:30 "Вальядолид" – "Алавес"

21:45 "Севилья" – "Хетафе"

Понедельник, 17 сентября:

22:00 "Жирона" – "Сельта"

Таблица чемпионата Испании:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  БАРСЕЛОНА 3 3 0 0 12-2 9
2  РЕАЛ МАДРИД 3 3 0 0 10-2 9
3  СЕЛЬТА 3 2 1 0 5-2 7
4  ЛЕВАНТЕ 3 1 1 1 6-4 4
5  СЕВИЛЬЯ 3 1 1 1 4-2 4
6  ЭСПАНЬОЛ 3 1 1 1 4-3 4
7  АТЛЕТИК 2 1 1 0 4-3 4
8  РЕАЛ СОСЬЕДАД 3 1 1 1 5-5 4
9  ХЕТАФЕ 3 1 1 1 2-2 4
10  АТЛЕТИКО 3 1 1 1 2-3 4
11  ЖИРОНА 3 1 1 1 2-4 4
12  АЛАВЕС 3 1 1 1 2-4 4
13  БЕТИС 3 1 1 1 1-3 4
14  УЭСКА 3 1 1 1 6-11 4
15  ЭЙБАР 3 1 0 2 3-5 3
16  ВАЛЬЯДОЛИД 3 0 2 1 0-1 2
17  ВАЛЕНСИЯ 3 0 2 1 3-5 2
18  ВИЛЬЯРРЕАЛ 3 0 1 2 1-3 1
19  ЛЕГАНЕС 3 0 1 2 4-8 1
20  РАЙО ВАЛЬЕКАНО 2 0 0 2 1-5 0

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