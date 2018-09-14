Чемпионат Испании: расписание и результаты 4 тура Примеры

"Барселона" сразится с "Реал Сосьедадом", а мадридский "Реал" поедет в гости к "Атлетику"

В этот уикенд в чемпионате Испании по футболу проходят поединки четвертого тура Ли Лиги. Лидеры испанского футбола сыграют на выезде: в субботу "Барселона" сразится с "Реал Сосьедадом", а мадридский "Реал" поедет в гости к "Атлетику" из Бильбао.

Кстати, ранее стало известно, что "Шахтер" и испанская Ла Лига начинают сотрудничество в Украине. Чемпион Украины и сильнейшая испанская лига будут совместно обучать детских тренеров в нашей стране.

Пятница, 14 сентября:

22:00 "Уэска" – "Райо Вальекано"

Суббота, 15 сентября:

14:00 "Атлетико" – "Эйбар"

17:15 "Реал Сосьедад" – "Барселона"

19:30 "Валенсия" – "Бетис"

21:45 "Атлетик" – "Реал"

Воскресенье, 16 сентября:

13:00 "Леганес" – "Вильярреал"

17:15 "Эспаньол" – "Леванте"

19:30 "Вальядолид" – "Алавес"

21:45 "Севилья" – "Хетафе"

Понедельник, 17 сентября:

22:00 "Жирона" – "Сельта"

Таблица чемпионата Испании: