Чемпионат Испании сыграют джойстиком: как футболисты Примеры соревнуются во время карантина

Футболисты клубов чемпионата Испании нашли себе занятие на карантин, связанный с пандемией коронавируса. Игроки Ла Лиги решили восполнить вынужденную паузу в чемпионате матчами в FIFA 20. Это немного развлечет и их, и болельщиков. Такая нехитрая идея возникла после того, как Серхио Регилон из "Севильи" и Борха Иглесиас из "Бетиса" сыграли севильское дерби в симуляторе, и это противостояние просмотрело больше 60 тысяч человек.
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Теперь клубы Примеры примут участие в онлайн-турнире. Команды будут представлены следующими игроками:
- Марко Асенсио ("Реал")
- Серджи Роберто ("Барселона")
- Маркос Льоренте ("Атлетико")
- Рубен Гарсия ("Осасуна")
- Эду Эспосито ("Эйбар")
- Карлос Солер ("Валенсия")
- Борха Иглесиас ("Бетис")
- Кевин Васкес ("Сельта")
- Серхио Регилон ("Севилья")
- Ману Моралес ("Вильярреал")
- Хосе Мартинес ("Алавес")
- Айтор Руибаль ("Леганес")
- Жейсон Ремесерио ("Хетафе")
- Горка Гурусета ("Атлетик")
- Педро Порро ("Вальядолид")
- Адриан Эмбарба ("Эспаньол")
Жеребьевка состоится в 8 вечера по испанскому времени. Непосредственно матчи будут проводиться по пятницам, субботам и воскресеньям, как при обычном туре футбольного чемпионата. Ранее мы сообщали, что в испанском клубе настоящая эпидемия: коронавирусом заразилось уже 15 человек.
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