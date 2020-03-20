Чемпионат Испании сыграют джойстиком: как футболисты Примеры соревнуются во время карантина

Идея возникла после того, как Серхио Регилон и Борха Иглесиас сыграли севильское дерби в симуляторе

Футболисты клубов чемпионата Испании нашли себе занятие на карантин, связанный с пандемией коронавируса. Игроки Ла Лиги решили восполнить вынужденную паузу в чемпионате матчами в FIFA 20. Это немного развлечет и их, и болельщиков. Такая нехитрая идея возникла после того, как Серхио Регилон из "Севильи" и Борха Иглесиас из "Бетиса" сыграли севильское дерби в симуляторе, и это противостояние просмотрело больше 60 тысяч человек.

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Теперь клубы Примеры примут участие в онлайн-турнире. Команды будут представлены следующими игроками:

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Марко Асенсио ("Реал") Серджи Роберто ("Барселона") Маркос Льоренте ("Атлетико") Рубен Гарсия ("Осасуна") Эду Эспосито ("Эйбар") Карлос Солер ("Валенсия") Борха Иглесиас ("Бетис") Кевин Васкес ("Сельта") Серхио Регилон ("Севилья") Ману Моралес ("Вильярреал") Хосе Мартинес ("Алавес") Айтор Руибаль ("Леганес") Жейсон Ремесерио ("Хетафе") Горка Гурусета ("Атлетик") Педро Порро ("Вальядолид") Адриан Эмбарба ("Эспаньол")

Жеребьевка состоится в 8 вечера по испанскому времени. Непосредственно матчи будут проводиться по пятницам, субботам и воскресеньям, как при обычном туре футбольного чемпионата. Ранее мы сообщали, что в испанском клубе настоящая эпидемия: коронавирусом заразилось уже 15 человек.

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