Чемпионат Италии может возобновиться в мае, но без зрителей

В Италии надеются, что смогут завершить сезон до начала лета

Чемпионат Италии может возобновиться в начале мая, сообщает La Repubblica. По информации издания, Серия А вернется после паузы в субботу, 2 мая. После возобновления матчи планируется проводить без зрителей. В таком случае сезон может завершиться 30 июня.

Ранее сообщалось, что в Италии рассматривают три варианта развития событий на случай дальнейшего распространения коронавируса COVID-19. Если инфекция продолжит распространяться по всей Европе, то наиболее вероятно смещение даты проведения Евро-2020, а национальные чемпионаты будут доиграны летом.

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Второй вариант заключается в возобновлении розыгрыша Серии А в мае и значительном уплотнении графика, при котором команды будут вынуждены проводить матчи каждые два-три дня. Худшим сценарием является полная отмена первенства Италии. В таком случае чемпионский трофей не достанется никому, а места в еврокубках будут закреплены за клубами с учетом их нынешнего положения в таблице.

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Ранее мы писали, что чемпионат Германии потеряет более 700 миллионов в случае досрочного завершения сезона. Бундеслигу остановили из-за коронавируса, ее будущее прояснится в понедельник.

Кстати, ранее мы писали. что клубы английской Премьер-лиги не намерены признавать сезон не состоявшимся. Чемпионат Англии надеется выйти из спячки после карантина 4 апреля и сыграть все матчи.

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