Чемпионат Италии по футболу: расписание и результаты 5-го тура Серии А
Лидер чемпионата "Ювентус" сыграет в пятом туре последним – на выезде против "Фрозиноне"
В этот уикенд в чемпионате Италии по футболу проходят поединки пятого тура Серии А. Действующий чемпион и лидер сезона "Ювентус" в воскресенье на выезде сыграет с "Фрозиноне" – этот поединок закроет программу тура.
Напомним, что накануне игрок "Ювентуса" Дуглас Коста получил четыре матча дисквалификации за плевок в лицо соперника. Бразилец уже извинился за свое поведение на своей странице в Instagram.
Пятница, 21 сентября:
21:30 "Сассуоло" – "Эмполи". ТВ: Футбол 2
Суббота, 22 сентября:
16:00 "Парма" – "Кальяри". ТВ: Футбол 1
19:00 "Фиорентина" – СПАЛ
21:30 "Сампдория" – "Интер". ТВ: Футбол 1
Воскресенье, 23 сентября:
13:30 "Торино" – "Наполи". ТВ: Футбол 1
16:00 "Болонья" – "Рома"
16:00 "Кьево" – "Удинезе"
16:00 "Лацио" – "Дженоа"
19:00 "Милан" – "Аталанта"
21:30 "Фрозиноне" – "Ювентус". ТВ: Футбол 2
Таблица чемпионата Италии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЮВЕНТУС
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|2
|СПАЛ
|4
|3
|0
|1
|4-1
|9
|3
|НАПОЛИ
|4
|3
|0
|1
|6-6
|9
|4
|САМПДОРИЯ
|4
|2
|1
|1
|9-2
|7
|5
|ФИОРЕНТИНА
|4
|2
|1
|1
|8-3
|7
|6
|САССУОЛО
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|7
|ДЖЕНОА
|3
|2
|0
|1
|6-6
|6
|8
|ЛАЦИО
|4
|2
|0
|2
|3-4
|6
|9
|РОМА
|4
|1
|2
|1
|7-7
|5
|10
|ТОРИНО
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|11
|УДИНЕЗЕ
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|12
|КАЛЬЯРИ
|4
|1
|2
|1
|4-5
|5
|13
|АТАЛАНТА
|4
|1
|1
|2
|7-6
|4
|14
|ИНТЕР
|4
|1
|1
|2
|5-4
|4
|15
|МИЛАН
|3
|1
|1
|1
|5-5
|4
|16
|ЭМПОЛИ
|4
|1
|1
|2
|3-3
|4
|17
|ПАРМА
|4
|1
|1
|2
|4-5
|4
|18
|КЬЕВО
|4
|0
|2
|2
|5-11
|2
|19
|БОЛОНЬЯ
|4
|0
|1
|3
|0-5
|1
|20
|ФРОЗИНОНЕ
|4
|0
|1
|3
|0-10
|1
Вы сейчас просматриваете новость "Чемпионат Италии по футболу: расписание и результаты 5-го тура Серии А". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"