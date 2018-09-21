Чемпионат Италии по футболу: расписание и результаты 5-го тура Серии А

В этот уикенд в чемпионате Италии по футболу проходят поединки пятого тура Серии А. Действующий чемпион и лидер сезона "Ювентус" в воскресенье на выезде сыграет с "Фрозиноне" – этот поединок закроет программу тура.

Напомним, что накануне игрок "Ювентуса" Дуглас Коста получил четыре матча дисквалификации за плевок в лицо соперника. Бразилец уже извинился за свое поведение на своей странице в Instagram.

Пятница, 21 сентября:

21:30 "Сассуоло" – "Эмполи". ТВ: Футбол 2

Суббота, 22 сентября:

16:00 "Парма" – "Кальяри". ТВ: Футбол 1

19:00 "Фиорентина" – СПАЛ

21:30 "Сампдория" – "Интер". ТВ: Футбол 1

Воскресенье, 23 сентября:

13:30 "Торино" – "Наполи". ТВ: Футбол 1

16:00 "Болонья" – "Рома"

16:00 "Кьево" – "Удинезе"

16:00 "Лацио" – "Дженоа"

19:00 "Милан" – "Аталанта"

21:30 "Фрозиноне" – "Ювентус". ТВ: Футбол 2

Таблица чемпионата Италии: