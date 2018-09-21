Чемпионат Италии по футболу: расписание и результаты 5-го тура Серии А

Сегодня, 10:54

Лидер чемпионата "Ювентус" сыграет в пятом туре последним – на выезде против "Фрозиноне"

Дуглас Коста получил четыре матча дисквалификации за плевок в лицо соперника. Фото AFP
Дуглас Коста получил четыре матча дисквалификации за плевок в лицо соперника. Фото AFP

В этот уикенд в чемпионате Италии по футболу проходят поединки пятого тура Серии А. Действующий чемпион и лидер сезона "Ювентус" в воскресенье на выезде сыграет с "Фрозиноне" – этот поединок закроет программу тура.

Напомним, что накануне игрок "Ювентуса" Дуглас Коста получил четыре матча дисквалификации за плевок в лицо соперника. Бразилец уже извинился за свое поведение на своей странице в Instagram.

Пятница, 21 сентября:

21:30 "Сассуоло" – "Эмполи". ТВ: Футбол 2

Суббота, 22 сентября:

16:00 "Парма" – "Кальяри". ТВ: Футбол 1

19:00 "Фиорентина" – СПАЛ

21:30 "Сампдория" – "Интер". ТВ: Футбол 1

Воскресенье, 23 сентября:

13:30 "Торино" – "Наполи". ТВ: Футбол 1

16:00 "Болонья" – "Рома"

16:00 "Кьево" – "Удинезе"

16:00 "Лацио" – "Дженоа"

19:00 "Милан" – "Аталанта"

21:30 "Фрозиноне" – "Ювентус". ТВ: Футбол 2

Таблица чемпионата Италии:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ЮВЕНТУС 4 4 0 0 9-4 12
2  СПАЛ 4 3 0 1 4-1 9
3  НАПОЛИ 4 3 0 1 6-6 9
4  САМПДОРИЯ 4 2 1 1 9-2 7
5  ФИОРЕНТИНА 4 2 1 1 8-3 7
6  САССУОЛО 4 2 1 1 9-7 7
7  ДЖЕНОА 3 2 0 1 6-6 6
8  ЛАЦИО 4 2 0 2 3-4 6
9  РОМА 4 1 2 1 7-7 5
10  ТОРИНО 4 1 2 1 4-4 5
11  УДИНЕЗЕ 4 1 2 1 4-4 5
12  КАЛЬЯРИ 4 1 2 1 4-5 5
13  АТАЛАНТА 4 1 1 2 7-6 4
14  ИНТЕР 4 1 1 2 5-4 4
15  МИЛАН 3 1 1 1 5-5 4
16  ЭМПОЛИ 4 1 1 2 3-3 4
17  ПАРМА 4 1 1 2 4-5 4
18  КЬЕВО 4 0 2 2 5-11 2
19  БОЛОНЬЯ 4 0 1 3 0-5 1
20  ФРОЗИНОНЕ 4 0 1 3 0-10 1

чемпионат Италии, Ювентус Турин

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Сегодня|Спорт

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