Чемпионат Италии: "Наполи" с хет-триком растерзал аутсайдера Серии А
В 11-м туре чемпионата Италии бельгиец Дрис Мертенс забил три мяча в ворота "Эмполи"
Поединок "Наполи" и "Эмполи" в Неаполе сегодня в 21:30 по киевскому времени положил начало 11-му туру чемпионата Италии по футболу. В поединке команд, занимающих диаметрально противоположные места в турнирной таблице ("Наполи" – третий с начала, "Эмполи" – третий с конца), безусловным фаворитом изначально выступали хозяева. Напомним, что неаполитанцы на прошлой неделе едва не увезли победу в Лиге чемпионов из Парижа, а затем отпустили с миром "Рому" в Серии A.
Но на этот раз неаполитанцы позволили сопернику лишь в начале второго тайма сделать счет 1:2 и, как выяснилось, забить гол престижа. Интересно, что его автором стал Франческо Капуто.
Уже на 9-й минуте "Наполи" повел в счете благодаря удару Лоренцо Инсинье. На 38-й второй мяч оформил Дрис Мертенс, который в итоге стал героем встречи. Он оформил хет-трик (второй гол – 64-я минута, третий – 90+3-я). Еще один раз в воротах "Эмполи" расписался Аркадиуш Милик на 90-й. Инсинье к голу добавил две результативные передачи, Мертенс – одну.
Еще две команды, входящие в топ-3 чемпионата Италии – "Ювентус" и "Интер" – свои матчи сыграют в субботу, тоже дома. В тот же день "Фиорентина" примет "Рому" в центральной встрече 11-го тура.
Пятница, 2 ноября:
"Наполи" – "Эмполи" – 5:1
Суббота, 3 ноября:
"Интер" – "Дженоа". 16:00.
"Фиорентина" – "Рома". 19:00.
"Ювентус" – "Кальяри". 21:30.
Воскресенье, 4 ноября:
"Лацио" – "СПАЛ". 13:30.
"Кьево" – "Сассуоло". 16:00.
"Парма" – "Фрозиноне". 16:00.
"Сампдория" – "Торино". 16:00.
"Болонья" – "Аталанта". 19:00.
"Удинезе" – "Милан". 21:30.
Турнирная таблица чемпионата Италии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЮВЕНТУС
|10
|9
|1
|0
|21-7
|28
|2
|НАПОЛИ
|11
|8
|1
|2
|24-12
|25
|3
|ИНТЕР
|10
|7
|1
|2
|16-6
|22
|4
|МИЛАН
|10
|5
|3
|2
|20-14
|18
|5
|ЛАЦИО
|10
|6
|0
|4
|13-12
|18
|6
|ФИОРЕНТИНА
|10
|4
|3
|3
|16-8
|15
|7
|САМПДОРИЯ
|10
|4
|3
|3
|14-7
|15
|8
|РОМА
|10
|4
|3
|3
|17-13
|15
|9
|САССУОЛО
|10
|4
|3
|3
|17-16
|15
|10
|ТОРИНО
|10
|3
|5
|2
|12-12
|14
|11
|ДЖЕНОА
|10
|4
|2
|4
|16-19
|14
|12
|КАЛЬЯРИ
|10
|3
|4
|3
|9-11
|13
|13
|ПАРМА
|10
|4
|1
|5
|10-14
|13
|14
|АТАЛАНТА
|10
|3
|3
|4
|17-12
|12
|15
|СПАЛ
|10
|4
|0
|6
|8-13
|12
|16
|УДИНЕЗЕ
|10
|2
|3
|5
|10-15
|9
|17
|БОЛОНЬЯ
|10
|2
|3
|5
|8-14
|9
|18
|ЭМПОЛИ
|11
|1
|3
|7
|10-20
|6
|19
|ФРОЗИНОНЕ
|10
|1
|2
|7
|9-24
|5
|20
|КЬЕВО
|10
|0
|2
|8
|8-26
|2
Ранее мы писали, что нападающий "Шаньдун Лунэн" Диего Тарделли столкнулся с санкциями со стороны Федерации футбола Китая.
А футболисту "Баварии" пришлось извиняться за костюм на Хэллоуин. Бразилец нарядился в костюм террориста и нарвался на критику в сети.
Также сообщали, что Криштиану Роналду с семьей надел страшные маски на "Хэллоуин". Форвард "Ювентуса", его девушка и четверо детей весело проводят время.
Вы сейчас просматриваете новость "Чемпионат Италии: "Наполи" с хет-триком растерзал аутсайдера Серии А". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"