Чемпионат Италии: "Наполи" с хет-триком растерзал аутсайдера Серии А

Поединок "Наполи" и "Эмполи" в Неаполе сегодня в 21:30 по киевскому времени положил начало 11-му туру чемпионата Италии по футболу. В поединке команд, занимающих диаметрально противоположные места в турнирной таблице ("Наполи" – третий с начала, "Эмполи" – третий с конца), безусловным фаворитом изначально выступали хозяева. Напомним, что неаполитанцы на прошлой неделе едва не увезли победу в Лиге чемпионов из Парижа, а затем отпустили с миром "Рому" в Серии A.

Но на этот раз неаполитанцы позволили сопернику лишь в начале второго тайма сделать счет 1:2 и, как выяснилось, забить гол престижа. Интересно, что его автором стал Франческо Капуто.

Уже на 9-й минуте "Наполи" повел в счете благодаря удару Лоренцо Инсинье. На 38-й второй мяч оформил Дрис Мертенс, который в итоге стал героем встречи. Он оформил хет-трик (второй гол – 64-я минута, третий – 90+3-я). Еще один раз в воротах "Эмполи" расписался Аркадиуш Милик на 90-й. Инсинье к голу добавил две результативные передачи, Мертенс – одну.

Еще две команды, входящие в топ-3 чемпионата Италии – "Ювентус" и "Интер" – свои матчи сыграют в субботу, тоже дома. В тот же день "Фиорентина" примет "Рому" в центральной встрече 11-го тура.

Пятница, 2 ноября:

"Наполи" – "Эмполи" – 5:1

Суббота, 3 ноября:

"Интер" – "Дженоа". 16:00.

"Фиорентина" – "Рома". 19:00.

"Ювентус" – "Кальяри". 21:30.

Воскресенье, 4 ноября:

"Лацио" – "СПАЛ". 13:30.

"Кьево" – "Сассуоло". 16:00.

"Парма" – "Фрозиноне". 16:00.

"Сампдория" – "Торино". 16:00.

"Болонья" – "Аталанта". 19:00.

"Удинезе" – "Милан". 21:30.

Турнирная таблица чемпионата Италии:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЮВЕНТУС 10 9 1 0 21-7 28 2 НАПОЛИ 11 8 1 2 24-12 25 3 ИНТЕР 10 7 1 2 16-6 22 4 МИЛАН 10 5 3 2 20-14 18 5 ЛАЦИО 10 6 0 4 13-12 18 6 ФИОРЕНТИНА 10 4 3 3 16-8 15 7 САМПДОРИЯ 10 4 3 3 14-7 15 8 РОМА 10 4 3 3 17-13 15 9 САССУОЛО 10 4 3 3 17-16 15 10 ТОРИНО 10 3 5 2 12-12 14 11 ДЖЕНОА 10 4 2 4 16-19 14 12 КАЛЬЯРИ 10 3 4 3 9-11 13 13 ПАРМА 10 4 1 5 10-14 13 14 АТАЛАНТА 10 3 3 4 17-12 12 15 СПАЛ 10 4 0 6 8-13 12 16 УДИНЕЗЕ 10 2 3 5 10-15 9 17 БОЛОНЬЯ 10 2 3 5 8-14 9 18 ЭМПОЛИ 11 1 3 7 10-20 6 19 ФРОЗИНОНЕ 10 1 2 7 9-24 5 20 КЬЕВО 10 0 2 8 8-26 2

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