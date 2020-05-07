Чемпионат Италии завершается досрочно: не будет ни чемпиона Серии А, ни вылетающих

Итальянская федерация баскетбола решила не определять чемпиона в Серии А и досрочно завершить сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса. Такую грустную новость сообщила La Gazzetta dello Sport. Напомним, что 7 апреля все баскетбольные соревнования на Апеннинах были досрочно завершены из-за коронавируса. Ранее мы писали, что в Италии опровергли возвращение футболистов к тренировкам после карантина.

Также федерация объявила, что ни одна команда не опуститься классом ниже. А лидеры второго итальянского дивизиона не будут участвовать в Серии А в следующем сезоне. Тем не менее, до 15 июня клубы могут подать заявку на участие в дивизионах классом ниже в случае отсутствия возможности выступать в элитном. Ожидается, что сезон-2020/21 начнется в октябре.

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Мы также сообщали, что клубы из ТОП-чемпионата Европы готовы доиграть сезон, но некоторым "плевать на футбол". Все 20 клубов футбольного чемпионата Италии согласны на возобновление сезона-2019/20. Об этом руководители команд заявили на голосование представителей Серии А.

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