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Чемпионат мира-2022 стартует 21 ноября: календарь скандального мундиаля в Катаре

15 июля, 17:57

Елена Павлова Елена Павлова

Имя нового чемпиона мира назовут уже во второй половине декабря

Международная федерация футбола опубликовала календарь следующего чемпионата мира, который состоится в 2022 году в Катаре. Только из-за очень жаркого лета на Ближнем Востоке мундиаль стартует не привычно в июне, а уже осенью. Ранее УЕФА утвердил формат отбора на чемпионат мира-2022.

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Матч открытия соревнований запланирован на 21 ноября 2022 года и должен пройти на стадионе "Аль Бейт" в городе Эль-Хаур. Вместимость арены составляет 60 тысяч зрителей. Хозяином встречи станет сборная Катара. Всего во время мундиаля-2022 будет задействовано восемь стадионов.

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Групповой этап продлится до 2 декабря, а первая стадия плей-офф – 1/8 финала – пройдет с 3 по 6 декабря. 9 и 10 декабря состоятся четвертьфинальные встречи, а 13 и 14 – полуфинальные. Финал чемпионата мира сыграют 18 декабря в городе Лусаиле на одноименном стадионе вместимостью 80 тысяч зрителей. Матч за третье место пройдет днем ранее в Дохе на арене "Халифа", вмещающем более 45 тысяч болельщиков.

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Ранее мы писали, что Катар могут лишить ЧМ-2022 из-за скандала со взятками. Главными претендентами на то, чтобы забрать у шейхов следующий мундиаль, являются США.

Смотрите также, каким был матч открытия женского чемпионата мира по футболу-2019

Франция – Южная Корея 4:0. Старт женского чемпионата мира по футболу. Фото AFP

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расписание чемпионат мира ЧМ-2022 Катар-2022

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