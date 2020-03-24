Чемпионат Нидерландов не возобновится до 1 июня. Сезон может быть остановлен досрочно

Чемпионат Нидерландов возобновится не ранее, чем 1 июня. Накануне власти страны объявили о запрете любых массовых мероприятий до указанного срока из-за пандемии коронавируса. Сообщается, что было запрещено собираться в компании более двух человек. При таких условиях практически нереально будет завершить сезон до 30 июня, как того требует УЕФА.

В связи с этим Королевская федерация футбола Нидерландов изучает возможность досрочного завершения сезона. В таком случае не будет выявлен чемпион, никто не вылетит, зато в элитный дивизион поднимутся лидеры второй лиги "Камбюр" и "Де Графсхап".

"Аякс" и АЗ идут вдвоем на первом месте, доиграть чемпионат хочется абсолютно всем. Мы сегодня опрашивали многих футболистов, и они говорят, что хотят тренироваться на стадионе, потому что дома сходят с ума. Но есть и такие, которые хотят тренироваться дома, потому что кто-то из родных заболел", – рассказал о состоянии дел в нидерландском чемпионате экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко в эфире "Великого футбола".

Ранее мы писали, что известный турецкий тренер Фатих Терим сдал позитивный тест на коронавирус и попал в руки врачей. Наставник "Галатасарая" попросил не волноваться за него.

Также мы сообщали, что финала Лиги чемпионов в мае не будет: УЕФА принял новое решение о еврокубках. УЕФА объявил о переносе финалов женской и мужской Лиги чемпионов, а также Лиги Европы.

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