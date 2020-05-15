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Чемпионат России вернется 21 июня, хотя не все команды хотели доигрывать сезон

15 мая, 19:15

Елена Павлова

Командам во время матчей разрешат делать по пять замен

Еще один чемпионат в Европе не собирается финишировать без чемпиона. Сначала Российский футбольный союз объявил, что первенство возобновится 21 июня. А затем местная Премьер-Лига сообщила, что сезон будет доигран без зрителей. Хотя некоторые клубы были против рестарта, в том числе из-за сложности возвращения иностранных игроков. Так, чемпион мира Шюррле на частном самолете увез из России тренера и звезд "Спартака".

"Регламент возобновления тренировок и проведения матчей обсуждается с органами исполнительной власти и будет принят сразу после согласования. По этому регламенту все оставшиеся игры сезона пройдут без зрителей", — говорится в сообщении лиги.

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Однако уже известно, что командам во время матчей разрешат делать по пять замен. По итогам сезона вылетят из Премьер-Лиги два последних клуба, занявшие 15-е и 16-е места в турнирной таблице. А повышение в классе в свою очередь получат два лидера первого дивизиона – "Ротор" и "Химки".

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Напомним, что сезон в России был приостановлен в марте в связи с пандемией коронавируса. После 22 туров первое место в чемпионате занимает "Зенит", за который выступает украинец Ярослав Ракицкий. На счету питерцев 50 очков. В тройку лидеров также входят "Локомотив" и "Краснодар" (оба – 41). Помимо них в зоне еврокубков находятся "Ростов" (38) и ЦСКА (36).

Ранее мы сообщали, что коронавирус бьет по российскому футболу: в больнице владелец "Спартака" и зараженные в "Локомотиве".

Смотрите, как лидер чемпионата России "Зенит" уступил "Бенфике"

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