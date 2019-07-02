Чемпионат Украины среди аматоров: предварительный состав участников

Планируется что в соревнованиях примут участие три десятка любительских команд

Совещание накануне сезона. Фото ААФУ.

В Доме футбола состоялось совещание по вопросам организации чемпионата и Кубка Украины среди любительских команд.

Планируется, что в следующем сезоне в соревнованиях примут участие 32 команды, однако их количество может как увеличиться, так и уменьшиться. В рабочем варианте календаря предусмотрены три группы по 10–11 команд.



Чемпионат Украины 2019/20 среди аматоров



Группа 1

"Вотранс" (Луцк)

"Ковель-Волынь" (Ковель, Волынская обл.)

"Покутье" (Коломыя, Ивано-Франковская обл.)

"Карпаты" (Галич, Ивано-Франковская обл.)

ОДЭК (Оржив, Ровенская обл.)

ФК "Малинск" (Ровенская обл.)

"Агрон" (Великогаивская ОТГ, Тернопольская обл.)

"Нива" (Теребовля, Тернопольская обл.)

"Эпицентр" (Дунаевцы, Хмельницкая обл.)

"Свитанок-Агромир" (Шляховая, Винницкая обл.)

"Атлет" (Киев)



Группа 2

"Рубикон-Вишневое" (Киев)

ФК "Белая Церковь" (Киевская обл.)

"Авангард" (Корюковка, Черниговская обл.)

"Агродом" (Бахмач, Черниговская обл.)

ФК "Чернигов" (Чернигов)

"Виктория" (Николаевка, Сумская обл.)

ФК "Тростянец" (Сумская обл.)

"ЛНЗ-Лебедин" (Черкасская обл.)

"Днепр" (Черкассы)

МФК "Первомайск" (Николаевская обл.)

"Олимпик" (Кропивницкий)



Группа 3

"Зирка" (Кропивницкий)

"Днепр-1-Борисфен" (Днепр)

"Победа" (Днепр)

"Легионер" (Днепр)

ФК "Кривой Рог" (Днепропетровская обл.)

"Дружба" (Кривой Рог, Днепропетровская обл.)

СК "Каховка" (Херсонская обл.)

"Таврия" (Новотроицк, Херсонская обл.)

"Яруд" (Мариуполь, Донецкая обл.)

"Мотор" (Запорожье)

"Прайд" (Токмак, Запорожская обл.)

Заявки команд на участие в чемпионате принимаются 15–31 июля, на участие в Кубке – 5–16 августа. Заявочный период осенней части соревнований продлится с 15 июля по 13 сентября. Старт чемпионата запланировано на 3 августа, а первый этап Кубка – на 21–28 августа.

Напомним, что победителем прошедшего сезона стал клуб "ВПК-Агро" (Шевченковка, Днепропетровская обл.), обыгравший в финале "Викторию" (Николаевка, Сумская обл.) со счетом – 1:0.

Как живут футболисты-любители: одна футболка на сезон и мяч как плата за аренду поля. Репортаж об уникальной команде "Колос" (Ласки, Житомирская обл.)

Сезон среди профессиональных клубов откроется 28 июля в Одессе матчем за Суперкубок Украины. Он первой официальной игрой на посту главного тренера "Шахтера" для португальца Луиша Каштру, который сменил на этом посту возглавившего "Рому" Паулу Фонсеку. "В "Шахтере" сформирован менталитет победителей, и мы хотим продолжить в том же духе", – заявляет Каштру.

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