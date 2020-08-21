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Чемпионат Украины возвращается! Расписание, трансляции и результаты первого тура Премьер-лиги

21 августа, 06:54

Олег Люлька Олег Люлька

Все, что нужно знать о стартовом туре нового первенства страны: время начала матчей, котировки, результаты и таблица

Футбольная Премьер-лига Украины возвращается! С 21 по 23 августа проходят матчи первого тура нового сезона, который действующий чемпион страны "Шахтер" начинает спустя всего 4 дня после полуфинала Лиги Европы, в котором "горняки" уступили "Интеру". Тогда как "Динамо" дебютирует под руководством нового тренера Мирчи Луческу. Ниже – время начала всех поединков стартового тура чемпионата Украины, расписание телетрансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и актуальная турнирная таблица.

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Чемпионат Украины. 1 тур

Пятница, 21 августа

17:00 "Олимпик" – "Динамо"
ТВ: "Футбол 2", OLL.TV
Киев. Стадион "Динамо" им. Лобановского
Букмекеры: 15.50 – 8.50 – 1.15

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19:00 "Шахтер" – "Колос"
ТВ: "Футбол 1", OLL.TV
Киев, НСК "Олимпийский"
Букмекеры: 1.17 – 7.80 – 14.50

Суббота, 22 августа

14:00 "Львов" – "Минай"
ТВ: "Футбол 2", OLL.TV
Львов, стадион "Украина"
Букмекеры: 2.22 – 3.35 – 3.30

17:00 "Десна" – "Заря"
ТВ: "Футбол 2", OLL.TV
Чернигов, стадион им. Гагарина
Букмекеры: 2.90 – 3.40 – 2.43

В тренде
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19:30 "Александрия" – "Мариуполь"
ТВ: "Футбол 2", OLL.TV
Александрия, стадион "Ника"
Букмекеры: 1.74 – 3.70 – 4.80

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Воскресенье, 23 августа

14:00 "Ингулец" – "Днепр-1"
ТВ: "Футбол 1", OLL.TV
Днепр, "Днепр-Арена"
Букмекеры: 4.60 – 3.90 – 1.73

17:00 "Ворскла" – "Рух"
ТВ: "Футбол 1", OLL.TV
Полтава, стадион им. Бутовского
Букмекеры: 1.87 – 3.55 – 4.20

Первый этап
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Результаты последних матчей:

Напомним, предыдущий чемпионат Украины выиграл "Шахтер" с 23-очковым отрывом от "Динамо", занявшим второе место. Замкнула тройку призеров "Заря", отстав всего на одно очко от киевлян.

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Смотрите, как "Шахтер" и "Динамо" играли в прошлом сезоне

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