Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Чемпионов мира Супрягу и Булецу отдубасили в Днепре: появилось видео

27 июня, 15:41

Футболистов "Динамо", ставших победителями мирового первенства, не очень приветливо встретили в новой команде

Владислав Супряга
Владислав Супряга. Фото: Getty Images

Победителей молодежного чемпионата мира по футболу Владислава Супрягу и Сергея Булецу, которых киевское "Динамо" до конца сезона отдало в аренду СК "Днепр-1", жестко встретили в этой команде. Футболистам, последние дни купавшимся в лучах славы, надавали мощных подзатыльников и наставили синяков их собственные одноклубники во время так называемого "коридора" – новички пробегали между выстроившимися в два ряда игроками "Днепра-1", а те применяли к ним порой весьма небезобидное рукоприкладство. Ритуал-ритуалом, однако автор дубля в финальном матче ЧМ с корейцами Супряга, скривившись от боли, еще долго держался за раненую спину.

Как мы сообщали ранее, усиление под Лигу Европы осуществил "Мариуполь", подписав сразу трех чемпионов мира. "Шахтер" до конца сезона предоставил в аренду приазовцам героев молодежного мундиаля – Чеха, Кащука и Корниенко.

Также мы писали, что игрок "Динамо" сделал татуировку, посвященную победе на чемпионате мира. Денис Попов украсил свою ногу изображением трофея молодежного мундиаля.

Смотрите, как ликовала сборная Украины после выигрыша ЧМ (U20)

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Динамо Киев, Днепр-1, Владислав Супряга, Сергей Булеца

Вы сейчас просматриваете новость " Чемпионов мира Супрягу и Булецу отдубасили в Днепре: появилось видео". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Караваев – в "Динамо": названа сумма трансфера футболиста сборной Украины

Сегодня, 12:00

По данным СМИ, 27-летний универсал обошелся киевлянам в миллион евро с хвостиком

"Иначе можно закончить карьеру": Рудько рассказал, почему ушел из "Динамо" к россиянину

25 июня, 20:36

27-летний голкипер прокомментировал подписание контракта с кипрским клубом "Пафос"

"Назвал меня оскорбительно": Супрун ответила на слова Зеленского

Назван самый вредный суп, который так любят россияне

Вы оцените этот выбор: самые красивые спортсменки мира

4 вещи, которые случаются с телом при ежедневном потреблении кофе

Водная диета: худей быстро и дешево

Как похудеть: 9 продуктов, которые "съедают" жир

8 признаков того, что вы с мужчиной за которого стоит выйти замуж

Дочь Анны Седоковой больше не может посещать Россию

Зеленский ответил на петицию о том, когда уйдет в отставку

В сеть попало фото могилы Кобзона (фото)

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Через 100 лет раскрыт секрет происхождения Владимира Ленина

Медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске: Украина замыкает топ-пятерку

Сегодня, 08:26

Наша команда завоевала на Европейских играх 22 медали – рейтинг всех участников Евроигр

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы

Сегодня, 01:11

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

"Пошли вы на ...": легенда российского спорта – в шоке от возвращения России в ПАСЕ

Вчера, 21:00

По мнению знаменитого шахматиста Гарри Каспарова, принятое европолитиками решение – хуже Мюнхена-1938

Решение в пользу Усика: Похититель трупов из Ямайки жестко проехался по WBO

Вчера, 04:24

Диллиан Уайт не смог воздержаться от крепких слов, комментируя ситуацию в супертяжелом дивизионе

"Я должен извиниться": Кличко раскрыл новые подробности пожара, в котором едва не погиб

25 июня, 21:02

Знаменитый боксер заверил, что с ним и его близкими все в порядке, и расплылся в благодарности пожарным

Германия прокомментировала выводы следственной группы в деле МН17

Дипломат США рассказал о "странной позиции" Меркель по Украине

Больше нет смысла скрывать: Сергей Лазарев рассекретил "свадьбу"
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь