Чемпионов мира Супрягу и Булецу отдубасили в Днепре: появилось видео

Футболистов "Динамо", ставших победителями мирового первенства, не очень приветливо встретили в новой команде

Владислав Супряга. Фото: Getty Images

Победителей молодежного чемпионата мира по футболу Владислава Супрягу и Сергея Булецу, которых киевское "Динамо" до конца сезона отдало в аренду СК "Днепр-1", жестко встретили в этой команде. Футболистам, последние дни купавшимся в лучах славы, надавали мощных подзатыльников и наставили синяков их собственные одноклубники во время так называемого "коридора" – новички пробегали между выстроившимися в два ряда игроками "Днепра-1", а те применяли к ним порой весьма небезобидное рукоприкладство. Ритуал-ритуалом, однако автор дубля в финальном матче ЧМ с корейцами Супряга, скривившись от боли, еще долго держался за раненую спину.

Как мы сообщали ранее, усиление под Лигу Европы осуществил "Мариуполь", подписав сразу трех чемпионов мира. "Шахтер" до конца сезона предоставил в аренду приазовцам героев молодежного мундиаля – Чеха, Кащука и Корниенко.

Также мы писали, что игрок "Динамо" сделал татуировку, посвященную победе на чемпионате мира. Денис Попов украсил свою ногу изображением трофея молодежного мундиаля.

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