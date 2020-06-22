Чемпионство Салаха и Клоппа откладывается: обзор матча "Эвертон" – "Ливерпуль"

В первом матче после 106 дней вне футбола лучшая команда мира не впечатлила, сыграв 0:0 с земляками

Ну вот, после 106-дневной паузы в игру вернулся и действующий победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира "Ливерпуль"! В мерсисайдском дерби с "Эвертоном" на его поле команда Юргена Клоппа сыграла вничью 0:0, упустив шанс за восемь туров до финиша Премьер-лиги стать чемпионом Англии. Более того, "Ливерпуль" мог и проиграть!

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Обзор матча Эвертон – Ливерпуль (0:0)

"Обе команды понимают идею дерби. Каждая из команд безумно сражалась, но футбола было мало. Матч был очень интенсивным с точки зрения физики. Возьму это на заметку", – заявил после 0:0 с "Эвертоном" главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп

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Отметим, что в матче с "Эвертоном" у "Ливерпуля" остался в запасе не набравший еще форму лидер "красных" Мохамед Салах. Вот что по этому поводу заявил бывший защитник "Ливерпуля" эксперт Джейми Каррагер: "Тройка нападения "Ливерпуля" не хуже, чем у других европейских команд, но как только один из них выбывает, наступает массивный спад. Когда "Ливерпуль" потерял очки с "Манчестер Юнайтед", Салах не играл. Поэтому "Ливерпулю" нужно усилить трио нападающих"

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Эвертон – Ливерпуль – 0:0

Эвертон: Пикфорд – Коулман, Холгейт, Майкл Кин, Динь – Ивоби (Бернард, 88), Гомеш, Дэвис, Гордон (Сигурдссон, 60) – Ришарлисон, Калверт-Льюин (Мойзе Кин, 90+3)

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип (Ловрен, 74), ван Дейк, Милнер (Гомес, 43) – Кейта (Вейналдум, 65), Фабиньо, Хендерсон – Минамино (Окслейд-Чемберлен, 46), Фирмино (Ориги, 65), Мане

Предупреждения: Майкл Кин, Динь – Милнер, Ориги

Статистика матча Эвертон – Ливерпуль (0:0)

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Турнирная таблица чемпионата Англии

После ничьей с "Эвертоном" (0:0) "Ливерпуль" попытается забронировать себе чемпионский титул в домашнем матче с "Кристал Пэласом", который состоится при пустых трибунах стадиона "Энфилд" 24 июня.

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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