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Чемпионство в следующем сезоне? Остаться бы в шестерке: Сульшер озвучил неприятный прогноз для "МЮ"

5 мая, 15:28

Норвежский тренер не верит, что его команда сможет побороться за медали

Уле-Гуннар Сульшер
Уле-Гуннар Сульшер. Фото: AFP

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер не верит, что его команда может стать чемпионом Англии в следующем сезоне. Норвежец принял команду в конце 2018 года, поменяв на посту Жозе Моуринью. За два тура до финиша сезона "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

"Чемпионский титул в следующем сезоне это нереально для нас. Нельзя просто так взять и набрать на 27 очков больше. Мы будем двигаться постепенно. "Уотфорд", "Лестер" и "Ньюкасл" хотят опередить нас, поэтому нам нужно быть выше них. Для нас важно оставаться в топ-6, как все большие клубы", – цитирует Сульшера Sky Sports.

Ранее мы писали, что голову Сульшера пришили Остину Пауэрсу: тренера "МЮ" жестко потроллили на родине. Норвежские телевизионщики сравнили команду Уле-Гуннара с плохо управляемой тележкой для багажа.

Как сообщалось ранее, Уле-Гуннар Сульшер не справился: "МЮ" повторяет собственные антирекорды 40-летней давности. Потерпев поражение от "Манчестер Сити" (0:2), "красные дьяволы" достигли отметки в 50 пропущенных мячей в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии. В последний раз "МЮ" пропускал столько аж 40 лет назад.

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Тег чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед, Уле-Гуннар Сульшер

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soccernews.ru

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