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Чемпиону Англии грозит исключение из Лиги чемпионов из-за "лишних" денег

23 января, 21:28

В УЕФА предполагают, что "горожане" тратили больше, чем было разрешено

"Манчестер Сити" обыграл "Эвертон" со счетом 2:1

"Манчестер Сити" обыграл "Эвертон" со счетом 2:1 / Фото: Reuters

Орган по финансовому контролю клубов УЕФА в ближайшие дни заслушает обвинение английского "Манчестер Сити" в нарушении правил финансового фейр-плей. По информации издания The Guardian, если вина клуба будет доказана, то ему грозит даже исключение из Лиги чемпионов. Ранее мы рассказывали, что "Манчестер Сити" с Зинченко обыграл "Шеффилд" благодаря джокеру.

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Под большим вопросом находятся отчеты "горожан" за 2012 и 2013 финансовый годы. Представители УЕФА считают, что клуб из Манчестера потратил почти 180 млн евро – при максимально допустимых 45 млн. Руководство "МанСити" всячески отрицает свою вину. А в случае наказания, они готовы подать апелляцию и защищать свою честь в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

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Мы также писали, что тренер Зинченко хочет "убить" Кубок английской лиги ради спасения игроков. Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал сократить количество матчей в сезоне, провоцирующее многочисленные травмы.

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