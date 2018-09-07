Чемпиону Сербии запретили привозить фанатов на выездные матчи Лиги чемпионов

Сегодня, 22:28

"Црвена Звезда" наказана за поведение фанатов в атче против "Зальцбурга"

Фото crvenazvezdafk.com
Фото crvenazvezdafk.com

УЕФА на официальном сайте сообщил о запрете для болельщиков "Црвены Звезды" на посещение двух ближайших выездных матчей Лиги чемпионов из-за их поведения во время гостевой игры 4-го отборочного раунда турнира против "Зальцбурга" (2:2). Фанаты сербской команды после финального свистка проврались на поле, чтобы отметить историческое достижение – белградцы не выступали на групповой стадии главного еврокубка с сезона-1991/92. Сербы попали в одну группу с "ПСЖ", "Наполи" и "Ливерпулем". Все результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Кроме того, "Црвене Звезде" были предъявлены обвинения в использовании фанатами пиротехники, актах вандализма, а также бросании посторонних предметов. Помимо этого, сербский клуб обязан в течение 30 дней договориться с "Зальцбургом" о возмещении ущерба, а также заплатить штраф в размере 30 тысяч евро.

Таким образом, фанаты "Црвены Звезды" не смогут посетить выездные матчи Лиги чемпионов против "ПСЖ" (3 октября) и "Ливерпуля" (24 октября).

Помимо этого, тренер "Црвены Звезды" Милан Кошанович дисквалифицирован на один матч за ввод в игру лишнего мяча в концовке встречи. Из-за этого действия судьи удалили специалиста со скамейки запасных.

"Зальцбург", в свою очередь, оштрафован на 23 тысячи евро за прорыв болельщиков на поле, а также блокировку лестниц.

Накануне "Шахтер" огласил заявку на Лигу чемпионов. В список А команды Паулу Фонсеки попали 25 игроков.

Ранее мы писали, что наставник "Шахтера" Паулу Фонсека принял участие в форуме топ-тренеров клубов Европы.
футбол, Лига чемпионов, Црвена Звезда

Вы сейчас просматриваете новость "Чемпиону Сербии запретили привозить фанатов на выездные матчи Лиги чемпионов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

СЭ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Фото ФК "Шахтер"

Из-за ажиотажа с понедельника поднимется цена билетов на первый матч "Шахтера" в Лиге чемпионов

Сегодня, 16:40

За неделю было продано 80% билетов категорий Standard 1 и 2

Футбол

Александр Зинченко. Фото mancity.com

Зинченко попал в заявку "Манчестер Сити" на Лигу чемпионов

4 Сентября, 20:17

Английский клуб пытался продать украинца в летнее межсезонье, но тот отказался уходить
Загрузка...

Футбол

Фото ФК "Шахтер"

"Шахтер" назвал состав на Лигу чемпионов

4 Сентября, 18:51

"Горняки" встретятся с "Манчестер Сити", "Лионом" и "Хоффенхаймом"

Футбол

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Фото AFP

С кем сыграют украинские клубы в еврокубках: представление соперников

3 Сентября, 11:55

У "Шахтера" в Лиге чемпионов старые знакомые из Манчестера, спарринг-партнер из Лиона и первый красавец в "деревне"

Футбол

Фото ФК "Шахтер"

"Шахтер" начинает продажу билетов на матчи Лиги чемпионов в Харькове

31 Августа, 19:25

"Горняки" второй сезон подряд использует систему динамических цен

Футбол

Таблица коэффициентов УЕФА на 31 августа

31 Августа, 16:26

Положение стран перед стартом группового турнира еврокубков
Загрузка...