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Чемпионы Европы, которых остановили украинцы: лучшие голы Португалии в отборе на Евро-2020

17 апреля, 19:03

Максим Перепелица

Роналду и компания забили немало красивых голов

Национальная сборная Португалии завоевала путевку на Евро-2020. Криштиану Роналду и компания играли в одной группе со сборной Украины, где заняли второе место. Предлагаем вспомнить лучшие голы "европейских бразильцев" в отборе на чемпионат Европы. Недавно мы показали, как Роналду на карантине отдался Джорджине для стрижки.

Отметим, что уже на самом Евро португальцев ждет группа смерти, где им предстоит сразиться с немцами и французами.

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Напомним, недавно Роналду заподозрили во лжи: португальца обвиняют в фальшивом рекорде. Криштиану первым на планете собрал 200 млн подписчиков в Instagram, однако свыше 50 млн аккаунтов, подписанных на форварда "Ювентуса", оказались фейковыми.

Также мы писали, что Роналду на карантине взялся за учебу. Португалец пока что проводит время на родном острове Мадейра.

Смотрите, как Роналду "отрывается" вне поля

Отпуск Криштиану Роналду. Instagram игрока

Смотрите, как Роналду забивает за "Ювентус":

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сборная Португалии Евро-2020

Источники: Сегодня|Спорт , Канал Футбол

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