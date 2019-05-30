Чемпионы! Как "Челси" награждали после победы в Лиге Европы

В лондонском дерби "Синие" разгромили "Арсенал"

Футболисты "Челси" с трофеем. Фото: AFP

В Баку завершился финальный матч Лиги Европы. Победителем стал "Челси", разгромив лондонских земляков из "Арсенала" – 4:1. Голы у победителей забивали Жиру, Педро и дважды отличился Азар, гол престижа у "канониров" на счету Ивоби.

Интересно, что для наставника "Челси" Маурицио Сарри это первый крупный трофей в тренерской карьере. Итальянский специалист стал самым возрастным тренером, добившимся победы в Лиге Европы (60 лет и 139 дней). Ранее это достижение принадлежало Жозе Моуринью (54 года и 118 дней), выигравшим европейский турнир с "Манчестер Юнайтед" в 2017 году.

Вошел в историю и Педро. Он стал первым игроком в истории футбола, который забивал в финалах Лиги чемпионов/Кубка чемпионов, Лиги Европы/Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. Ранее футболист в составе "Барселоны" поражал ворота "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги чемпионов сезона-2010/11 и "Шахтера" – в матче Суперкубка УЕФА в 2009 году.

Ранее мы писали, что легендарный украинский футболист и тренер Олег Блохин посетил финал Лиги Европы в инвалидной коляске.

Напомним, армянин Мхитарян отказался от участия в финале Лиги Европы из-за опасений за свою безопасность. Гарантии УЕФА и МИД Азербайджана не убедили лондонский "Арсенал".

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