Чемпионы мира не встретятся между собой: коронавирус помешал топовому поединку

Товарищеский матч между сборными Германии и Италии не состоится 31 марта, сообщает пресс-служба немецкого футбольного союза. Такое решение принято властями Нюрнберга, где должна была пройти игра. Сообщается, что в городе запретили все массовые мероприятия, в которых будут принимать участие более 100 человек. Учитывая, что обе команды, организаторы и СМИ рассчитывали на более чем 100 человек, было принято решение отменить встречу.

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В ближайшее время Немецкий футбольный союз предоставит информацию о возврате билетов на матч.

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Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс.

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Мы также сообщали, что чемпионат Франции останавливают из-за коронавируса. Началось все с переноса пятничного матча "Лион" – "Реймс", а затем руководство Лиги 1 решило не ограничиваться малым.

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