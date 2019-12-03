Черчесов не стал спорить, что Россия может проиграть Украине на Евро-2020

По словам главного тренера россиян, он был бы рад встретиться с командой Шевченко на финише чемпионата Европы

Станислав Черчесов / Фото: Reuters

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал возможную встречу с Украиной в финальной части Евро-2020. Черчесову был задан вопрос следующего содержания: "Есть вероятность, что Россия встретится с Украиной на Евро. Что будете чувствовать после того, как проиграете Украине?"

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"Во-первых, я был рад поговорить с Андреем Шевченко на жеребьевке, давно его не видел, – сказал главный тренер сборной России. – Проиграем ли... Ну тут, как говорится, я не хотел бы спорить с журналистом. Но если эта встреча случится, где-то в полуфинале или четвертьфинале, буду рад с ними встретиться, с друзьями своими"

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Напомним, в групповом раунде Евро-2020 Украина сыграет с Нидерландами, Австрией и победителем плей-офф Лиги наций – Румынией либо лучшим из четверки Грузия/Беларусь – Северная Македония/Косово. Тогда как россияне попали в группу с Бельгией, Данией и Финляндией. В 1/8 финала выходят по две лучшие команды каждой из шести групп, а также четыре лучших из занявших третьи места в своих квартетах.

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