Черчесов запретил футболистам пить вместе с Путиным

Сегодня, 18:08

Сборная России побывала на приеме в Кремле

Сборная в Кремле. Фото AFP
Сборная в Кремле. Фото AFP

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов запретил игрокам пить шампанское во время встречи в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Торжества проходили по поводу успешного выступления команды на домашнем чемпионате мира.

"Нам-то можно, а вы там поаккуратнее", – сказал Черчесов, взяв в руки один бокал, второй достался президенту России.

Футболистам российской сборной было присвоено звание заслуженных мастеров спорта России. На чемпионате мира 2018 года россияне дошли до 1/4 финала, где уступили по пенальти сборной Хорватии. Выход в четвертьфинал является лучшим результатом на чемпионатах мира в истории российской сборной по футболу.

Все игроки национальной команды удостоились почетных грамот президента, Станислав Черчесов получил орден Александра Невского, а капитан Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич – орден Почета.

Ранее мы рассказывали, как известные российские спортсмены возмутились присуждению званий ЗМС футболистам за восьмое место на мундиале.
футбол, сборная России, Станислав Черчесов

Вы сейчас просматриваете новость "Черчесов запретил футболистам пить вместе с Путиным". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Championat.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Загрузка...