Черчесов запретил футболистам пить вместе с Путиным

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов запретил игрокам пить шампанское во время встречи в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Торжества проходили по поводу успешного выступления команды на домашнем чемпионате мира.

"Нам-то можно, а вы там поаккуратнее", – сказал Черчесов, взяв в руки один бокал, второй достался президенту России.

Футболистам российской сборной было присвоено звание заслуженных мастеров спорта России. На чемпионате мира 2018 года россияне дошли до 1/4 финала, где уступили по пенальти сборной Хорватии. Выход в четвертьфинал является лучшим результатом на чемпионатах мира в истории российской сборной по футболу.

Все игроки национальной команды удостоились почетных грамот президента, Станислав Черчесов получил орден Александра Невского, а капитан Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич – орден Почета.

Ранее мы рассказывали, как известные российские спортсмены возмутились присуждению званий ЗМС футболистам за восьмое место на мундиале.