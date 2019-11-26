"Через два года я уйду. Ты займешь мое место": Месси просит Неймара вернуться в "Барселону"

Неймар и Месси во времена совместного выступления за "Барселону" / Фото: Getty Images

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси связывался с форвардом "Пари Сен-Жермен" Неймаром весной этого года и попросил вернуться в каталонский клуб, сообщает France Football. Также аргентинский футболист сообщил бразильцу, что покинет "Барселону" через два гола, а Неймар займет его место.

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По информации источника, после вылета сине-гранатовых из Лиги чемпионов по итогам полуфинального противостояния с "Ливерпулем" (3:0, 0:4) аргентинец написал бывшему партнеру сообщение следующего содержания: "Только вместе мы можем выиграть Лигу чемпионов. Я хочу, чтобы ты вернулся. Через два года я уйду. Ты останешься один и займешь мое место".

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Утверждается, что убедить Неймара остаться в "ПСЖ" пытались нападающий Килиан Мбаппе и полузащитник Марко Верратти, с которыми у него сложились наилучшие отношения в команде. В частности, француз в переписке с бразильцем выразил мнение, что возвращение в "Барселону" не удовлетворит его интересов.

Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" в 2017 году за рекордные 222 млн евро. Минувшим летом сообщалось о возможном возвращении 27-летнего бразильца в каталонский клуб, однако трансфер так и не состоялся.

Кстати, ранее мы писали, что "ПСЖ" нашел замену на случай ухода Неймара. Юный англичанин Джейдон Санчо выступает за дортмундскую "Боруссию.

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