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"Через пару матчей все будут травмированы": озвучены риски футболистов после пандемии коронавируса

6 апреля, 11:18

Богдан Юрков

Главный медик Украинской ассоциации футбола советует воздержаться от мгновенного возобновления соревнований

Глава спортивно-медицинского комитета Украинской ассоциации футбола Вячеслав Попов рассказал о том, сколько времени понадобится игрокам, чтобы набрать форму после паузы в соревнованиях, связанной с пандемией коронавируса.

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"Сегодня с утра я обзвонил ряд тренеров, все в один голос говорят: после месячного отпуска нам нужно три недели, чтобы привести в порядок физические данные спортсменов и другие показатели, – заявил в эфире программы "Великий футбол" Вячеслав Попов. – Совершенно прав Кевин де Брюйне (одноклубник Зинченко по "МанСити"), который сказал, что если сразу возобновить сезон в английской Премьер-лиге, то все будут травмированы через пару матчей. Система подготовки футболистов сводится к адаптации к большим нагрузкам. Не все одинаково подходят к большим нагрузкам, а состояние перенапряжения приводит к повышению травматизма"

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"Чтобы улучшить психологическую составляющую, рекомендую футболистам больше использовать телефонную связь, общаться с родными и друзьями. Другого пути нет. Границы перекрыты, и мы сегодня отрезаны от всего мира, – добавил руководитель спортивно-медицинского комитета УАФ Вячеслав Попов. – Наши футболисты – состоятельные люди. Маленькие персональные спортзалы у них дома есть. Тренажеры и силовые приспособления у них есть. Но тренироваться нужно по программе"

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футболисты чемпионат Украины ФФУ коронавирус Вячеслав Попов

Источники: FootBoom , Канал Футбол

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