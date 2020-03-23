"Через время мы поймем, насколько это опасно", – Коноплянка показал свои занятия на карантине

Футболист "Шахтера" и сборной Украины пробует свои силы на кухне - в кулинарии

Во время карантина из-за коронавируса спортсмены находят себе другие занятия. Мы писали, что футболист мадридского "Атлетико" на карантине подшутил над своей девушкой. В сборной Украины по футболу появился новый "челлендж".

Атакующий полузащитник донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка принял эстафету от повара сборной Любомира Тошича. Спортсмены поддержали социальную акцию "Оставайся дома", но при этом придумали свою – "Сам себе шеф". Коноплянка показал, как он готовит ризотто – блюдо из риса с овощами. Женя с присущим ему юмором прокомментировал процесс.

INSTAGRAM

После этого футболист передал эстафету Александру Зинченко с "Манчестер Сити", своему бывшему партнеру по "Днепру" – полузащитнику итальянского "Лечче" Евгению Шахову, а также телеведущему Андрею Беднякову. К слову, читайте, как вратарь "Шахтера" Андрей Пятов поддержал челлендж с туалетной бумагой.

На выполнение задание Коноплянка дал друзьям 24 часа. В случае невыполнения пригрозил наказанием.

В тренде Официально: все соревнования по футболу в Украине приостановлены на неопределенный срок

Мы сообщали, что футбольные звезды показали, как развлекаются во время карантина.

Смотрите, как Коноплянка забивал за "Шахтер" в ворота хорватского "Динамо" в Лиге Европы

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама