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"Черноморец" громит "Десну" в последнем туре чемпионата Украины

29 мая, 19:14

Одесситы избежали прямого вылета, но сыграют в стыковых матчах с представителем Первой лиги

Фото: ФК "Десна" Чернигов

Одесский "Черноморец" разгромил черниговскую "Десну" на своем поле в заключительном туре чемпионата Украины. Для гостей этот матч не имел турнирного значения, а вот одесситам нужно было выигрывать, чтобы избежать прямого вылета в Первую лигу. Неудивительно, что победу одержала более мотивированная команда – победу хозяевам поля принес дубль Вильхьяльмссона и гол Танчика.

В стыковых матчах "Черноморец" сыграет со второй командой Первой лиги "Колосом" из Ковалевки, а 10-я команда Премьер-лиги "Карпаты" встретятся с "Волынью". Расписание стыковых матчей между командами Премьер-лиги и Первой лиги есть на нашем сайте.

"Черноморец" – "Десна" – 3:0
Голы: Танчик (62), Вильхьяльмссон (73 ,пен, 85)

"Черноморец": Литовченко, Грачев, Рыжук, Норенков, Вильхьяльмссон, Аржанов, Хамелюк, Гошкодеря (Остапенко, 77), Танчик (Чорний, 80), Голиков, Коваль (Павлов, 6).

"Десна": Литовка, Гитченко, Слинкин (Мочуляк, 72), Фаворов, Немчанинов, Картушов, Огиря, Богданов, Волков (Парцвания, 78), Филиппов, Безбородько (Хлебас, 66).

Предупреждения: Фаворов (6), Огиря (19), Рыжук (28), Остапенко (80), Вильхьяльмссон (83).

Удаление: Немчанинов (72).

Напомним, что "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины, а также завоевал Кубок страны. "Горняки" стали самой титулованной командой в истории Украины. (12 чемпионств, 13 Кубков, 8 Суперкубков страны) – на один больше, чем у "Динамо".

Ранее мы опубликовали интервью президента "Шахтера" программе "Великий футбол". Ринат Ахметов: "Если кто-то считает, что чемпионат Украины слабый, то пусть попробует его выиграть".

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Тег чемпионат Украины, Черноморец Одесса, Десна Чернигов

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Сегодня|Спорт

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