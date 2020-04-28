"Моряки" идут на дно: "Черноморец" может сняться со второй части сезона из-за финансовых проблем

Одесский "Черноморец" из-за тяжелой финансовой ситуации может сняться со второй части сезона в Первой лиге, в случае его возобновления после завершения карантина, сообщает Odessa.online, ссылаясь на собственные источники.

Напомним, что вчера стало известно об уходе из клуба главного тренера Остапа Маркевича. Сын знаменитого тренера возглавил одесскую команду в октябре прошлого года, а перед этим неожиданно покинул одного из лидеров Первой Лиги "Агробизнес" из Волочиска Хмельницкой области.

"Черноморец" после 19 туров занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги. Напомним, что второй по силе дивизион Украины так и не возобновился после зимней паузы из-за пандемии коронавируса. Фактически под руководством Маркевича команда провела только несколько матчей прошлой осенью.

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Ранее Остап Маркевич высказал свое мнение о том, как коронавирус изменит мировой футбол: "Не может игрок покупать золотые машины".

Смотрите, как "Черноморец" играл в Премьер-лиге:

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