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"Черноморец" подписал российского футболиста

Сегодня, 11:47

Впервые за 5 лет российский футболист подписал контракт с клубом украинской Премьер-лиги

Василий Павлов перешел в "Черноморец"
Василий Павлов перешел в "Черноморец".
"Черноморец" подписал российского футболиста //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/688/dba/5c6688dba6af7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/688/dba/5c6688dba6af7.jpg Футбол Впервые за 5 лет российский футболист подписал контракт с клубом украинской Премьер-лиги

Одесский "Черноморец" на своем официальном сайте объявил о заключении соглашения с 28-летним российским нападающим Василием Павловым. Таким образом, Павлов стал первым россиянином, который перешел украинскую Премьер-лигу с 2014 года. В команде "моряков" центрфорвард будет выступать под номером "24".

До этого Василий Павлов выступал в чемпионате Латвии за "Вентспилс", за который провел 19 матчей, забил один мяч и отдал две голевые передачи. Также Павлов в свое время играл за такие клубы, как "Крылья Советов-2", "Рубин-2", "Химки", "Армавир" и "Зоркий".

Ранее украинец Олег Данченко принял решение перейти в российскую команду "Енисей". Права на защитника принадлежат донецкому "Шахтеру" и выступать за красноярский клуб он будет на правах аренды.

Напомним, что во время зимней паузы в чемпионате Украины Ярослав Ракицкий перешел из "Шахтера" в "Зенит". В украинском клубе Ракицкий отыграл почти десять сезонов, будучи одним из столпов обороны. Выиграл 19 титулов с "оранжево-черными".

Отметим, что впервые в истории в составе легендарного шотландского клуба "Селтик" будет играть украинец. Украинский полузащитник Марьян Швед подписал контракт с "Селтиком", но останется в "Карпатах" до конца сезона.

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Тег футболист, чемпионат Украины, трансферы, Черноморец Одесса

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Источники:

Официальный сайт ФК "Черноморец" , Сегодня|Спорт

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