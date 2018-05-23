"Черноморец" сделал первый шаг к сохранению прописки в Премьер-лиге
Одесский клуб дома обыграл "Полтаву" благодаря голу своего капитана
Одесский "Черноморец" выиграл первый матч за право в следующем сезоне играть в Премьер-лиге. 23 мая на собственном стадионе "моряки" минимально одолели вторую команду первой лиги "Полтаву". Единственный гол в матче забил капитан "Черноморца" Кирилл Ковалец.
Ответный матч состоится 27 мая в Полтаве.
Сегодня ранее состоялся еще один стыковой матч за место в Премьер-лиге: "Зирка" и "Десна" сыграли вничью 1:1.
"Черноморец" – "Полтава" – 1:0
Гол: Ковалец (36)
"Черноморец": Новак, Люлька, Жунич (Ищенко, 46), Бобко, Ковалец, Смирнов, Третьяков, Татарков, Ориховский, Романюк, Гладкий.
"Полтава": Крынский, Савин, Иванов, Голиков, Парамонов, Насибулин, Башлай, Савченко, Крапивный, Покотылюк, Дегтярев (Ковпак, 71).
Предупреждения: Ковалец (2), Крапивный (28), Башлай (35), Голиков (60), Бобко (62), Насибулин (67).
Напомним, что вчера в украинском футболе грянул коррупционный скандал. 35 клубов замешаны в договорных играх. В состав ОПГ входили президенты клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры, околофутбольные коммерческие структуры. Всего задокументировано участие 320 фигурантов по 57 доказанным эпизодам.
А председатель Комитета по этике и честной игре ФФУ Франческо Баранка признался, что в Украине за год играется около сотни "договорняков". В основном задействованы молодежные составы и низшие лиги.
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