"Черноморец" сделал первый шаг к сохранению прописки в Премьер-лиге

Сегодня, 21:02

Одесский клуб дома обыграл "Полтаву" благодаря голу своего капитана

Фото ФК &quot;Черноморец&quot;
Фото ФК "Черноморец"

Одесский "Черноморец" выиграл первый матч за право в следующем сезоне играть в Премьер-лиге. 23 мая на собственном стадионе "моряки" минимально одолели вторую команду первой лиги "Полтаву". Единственный гол в матче забил капитан "Черноморца" Кирилл Ковалец.

Ответный матч состоится 27 мая в Полтаве.

Сегодня ранее состоялся еще один стыковой матч за место в Премьер-лиге: "Зирка" и "Десна" сыграли вничью 1:1.

"Черноморец" – "Полтава" – 1:0
Гол: Ковалец (36)

"Черноморец": Новак, Люлька, Жунич (Ищенко, 46), Бобко, Ковалец, Смирнов, Третьяков, Татарков, Ориховский, Романюк, Гладкий.

"Полтава": Крынский, Савин, Иванов, Голиков, Парамонов, Насибулин, Башлай, Савченко, Крапивный, Покотылюк, Дегтярев (Ковпак, 71).

Предупреждения: Ковалец (2), Крапивный (28), Башлай (35), Голиков (60), Бобко (62), Насибулин (67).

Напомним, что вчера в украинском футболе грянул коррупционный скандал. 35 клубов замешаны в договорных играхВ состав ОПГ входили президенты клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры, околофутбольные коммерческие структуры. Всего задокументировано участие 320 фигурантов по 57 доказанным эпизодам.

А председатель Комитета по этике и честной игре ФФУ Франческо Баранка признался, что в Украине за год играется около сотни "договорняков". В основном задействованы молодежные составы и низшие лиги.
футбол, чемпионат Украины, Черноморец Одесса, первая лига, ФК Полтава

Вы сейчас просматриваете новость ""Черноморец" сделал первый шаг к сохранению прописки в Премьер-лиге". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Обзор матча "Зирка" - "Десна" - 1:1

Сегодня, 20:21

Голы и лучшие матч переходного матча Премьер-лиги

Футбол

Фото ФК "Десна"

"Зирка" и "Десна" сыграли вничью в первом матче за право играть в Премьер-лиге

Сегодня, 18:57

Ответный матч состоится 27 мая на поле в Чернигове
Загрузка...

Футбол

Ярослав Ракицкий с "Шахтером" выиграл чемпионат и Кубок Украины. Фото ФК "Шахтер"

"Шахтер" будет добиваться наказания для фаната "Динамо", который ударил Ракицкого

Сегодня, 17:43

Фанат ударил игрока сзади, а потом попытался спрятаться в толпе, но видеокамеры зафиксировали его лицо

Футбол

Желько Любенович. Фото ФК "Заря"

Легионер "Зари" завершил карьеру на отметке 303 матча в чемпионате Украины

Сегодня, 15:23

В Украине Любенович поиграл за "Зарю", "Кривбасс", "Таврия", "Александрия"

Футбол

Франческо Баранка. Фото ФФУ

Франческо Баранка: В Украине в год играют порядка 100 договорных матчей

Сегодня, 14:26

В играх были задействованы молодежь и низшие лиги, которые УЕФА не контролирует

Футбол

Председатель Нацполиции Украины Сергей Князев показывает видео, на котором судья получает "взятку" в размере 3900 долларов. Фото AFP

Итоги масштабной облавы на "договорняки" в украинском футболе

Вчера, 23:00

В МВД рассматривают 57 противоправных эпизодов с участием 328 человек, под подозрением больше половины профессиональных клубов
Загрузка...