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"Черноморец" в Турции обыграл польский "Медзь"

31 января, 17:47

Одесский клуб впервые в 2019 году смог выиграть матч

"Черноморец" победил "Медзь". Фото ФК "Черноморец"
"Черноморец" победил "Медзь". Фото ФК "Черноморец".
"Черноморец" в Турции обыграл польский "Медзь" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/315/5c3/5c53155c31298.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/315/5c3/5c53155c31298.jpg Футбол Одесский клуб впервые в 2019 году смог выиграть матч

"Черноморец" провел свой третий спарринг на тренировочном сборе в Турции и, наконец, смог одержать победу. В четверг команда Ангела Червенкова со счетом 2:1 обыграла польский клуб "Медзь" из Легницы. Отметим, что "Черноморец" занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Украины (11-е из 12-ти команд), а "Медзь" идет на 12-м месте в польской Экстракласе (всего 16 команд).

Все голы были забиты в первом тайме. В составе победителей отличился защитник Андрей Мищенко, а также футболист на просмотре. В составе польского клуба на воротах стоял 30-летний украинский вратарь Антон Каниболоцкий, ранее игравший за "Шахтер" и "Днепр".

Напомним, что на нашем сайте обновляются все результаты украинских клубов на сборах.

"Черноморец" (Одесса, Украина) – "Медзь" (Легница, Польша) – 2:1 (2:1)
Голы: Мищенко (8), игрок на просмотре (26) – Милякович (37).

"Черноморец": Литовченко (капитан), Мищенко (Остапенко, 63), Грачев, Трубочкин, игрок на просмотре (Хамелюк, 84), Чорний (Семенив, 69), игрок на просмотре (Мусолитин, 63), "просмотр" ("просмотр", 87), Танчик (Леонов, 90+1), Бабенко, игрок на просмотре (Штогрин, 89).

"Медзь" (стартовый состав): Каниболоцкий, Бартшак, Осыра, Милякович, Пикк, Сантана, Пуржицки, Зелински, Роман, Гаргула, Щепаньяк.

Ранее в четверг "Шахтер" одержал волевую победу над датским клубом "Хобро". Результат "горнякам" принесли мячи Виктора Коваленко и Жуниора Мораеса.

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Тег товарищеский матч, Черноморец Одесса, Антон Каниболоцкий

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Сегодня|Спорт

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