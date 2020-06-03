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"Черный" вторник Шевченко: тренер сборной Украины вместе с Месси присоединился к мировой акции

3 июня, 09:10

Елена Павлова Елена Павлова

Бывший нападающий "Милана" опубликовал изображение черного квадрата с подписью «Жизни чернокожих важны»

Главный тренер сборной Украины по футболу и легендарный нападающий "Милана" и "Динамо" Андрей Шевченко присоединился к акции Blackout tuesday, причиной организации которой послужила смерть американца Джорджа Флойда по вине полицейских. Ранее Шевченко раскрыл секрет главного пенальти в своей карьере.

Шевченко опубликовал в своем Twitter изображение черного квадрата с подписью Black Lives Matter – "Жизни чернокожих важны".

Суть флешмоба заключается в том, что на протяжении вторника, 2 июня, люди не должны публиковать в своих аккаунтах в социальных сетях развлекательные посты, а вместо этого выложить черный квадрат с хештегом #blackouttuesday, а также сделать запись в поддержку движения Black lives matter. К акции присоединилось множество известных спортсменов, в том числе аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси.

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Напомним, что афроамериканца Джорджа Флойда задержали 25 мая по подозрению в использовании в магазине поддельного чека на 20 долларов. Один из полицейских больше пяти минут прижимал шею Флойда к земле коленом, хотя тот повторял, что не может дышать. В итоге мужчина потерял сознание, его забрали в госпиталь, где он вскоре умер. Четверых полицейских, которые участвовали в аресте, уволили.

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Андрей Шевченко Сборная Украины черный квадрат флешмоб

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